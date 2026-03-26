ایندیپندنت فارسی - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ششم فروردین با انتشار پیامی به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس از اقدامات گروه مسلح حزب‌الله لبنان علیه اسرائیل تمجید کرد و نوشت: «۸۷ عملیات تنها در یک شب! پیش از آغاز جنگ، در مصاحبه‌ای گفتم که حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری سرشار از حیات و پویایی است؛ و امروز، عملیات‌های ضربتی و ضربات کیفی و مستمری که خسارات سنگینی به تجهیزات و نیروهای دشمن صهیونیستی وارد کرده، صدق وعده‌های «سیدِ شهید» را به اثبات می‌رساند.»



قالیباف در ادامه هشدار داد: «بدانید که مجموعه‌ای از غافلگیری‌ها در راه است. در انتظار بمانید.»

مقام ارشد ایرانی به رویترز: ایران به‌رغم پاسخ اولیه منفی، همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است