26-1.jpgایندیپندنت فارسی - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ششم فروردین با انتشار پیامی به زبان عربی در شبکه اجتماعی ایکس از اقدامات گروه مسلح حزب‌الله لبنان علیه اسرائیل تمجید کرد و نوشت: «۸۷ عملیات تنها در یک شب! پیش از آغاز جنگ، در مصاحبه‌ای گفتم که حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری سرشار از حیات و پویایی است؛ و امروز، عملیات‌های ضربتی و ضربات کیفی و مستمری که خسارات سنگینی به تجهیزات و نیروهای دشمن صهیونیستی وارد کرده، صدق وعده‌های «سیدِ شهید» را به اثبات می‌رساند.»

قالیباف در ادامه هشدار داد: «بدانید که مجموعه‌ای از غافلگیری‌ها در راه است. در انتظار بمانید.»

مقام ارشد ایرانی به رویترز: ایران به‌رغم پاسخ اولیه منفی، همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است

ایران اینترنشنال - یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت واکنش اولیه ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ که از طریق پاکستان منتقل شد، این بوده که این پیشنهاد «یک‌جانبه و ناعادلانه» است، و افزود که مسیر پیشرفت هنوز هم می‌تواند پیدا شود اگر واقع‌گرایی در واشنگتن حاکم باشد.

این مقام که نامش فاش نشده به رویترز گفت این پیشنهاد «چهارشنبه شب به‌طور دقیق توسط مقامات ارشد ایرانی و نماینده رهبر عالی ایران بررسی شد.»

او افزود: «به‌طور خلاصه، این پیشنهاد حاکی از آن است که ایران باید توانایی دفاع از خود را در ازای یک برنامه مبهم برای رفع تحریم‌ها کنار بگذارد» و تأکید کرد که این پیشنهاد حداقل‌های لازم برای موفقیت را ندارد.

وی گفت که «هنوز هیچ ترتیبی برای مذاکرات وجود ندارد و در این مرحله هیچ برنامه‌ای برای گفت‌وگو واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.»

در این میان، ترکیه و پاکستان تلاش می‌کنند «زمینه مشترک بین ایران و آمریکا را برقرار کنند و اختلافات را کاهش دهند.»

