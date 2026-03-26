یک قدرت تاریک و خطرناک در جمهوری اسلامی در حال ظهور است و آن کسی نیست که غرب تصور می‌کرد

آیا در ساختار قدرت جمهوری اسلامی خلأیی به وجود آمده است و چه کسی واقعاً کنترل اوضاع را در دست دارد؟

با ورود جنگ به هفته چهارم، این پرسش‌ به یکی از عوامل تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری و راهبرد نظامی غرب تبدیل شده است. پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد که توقف زودهنگام جنگ تقریباً به طور قطع می‌تواند به شکل‌گیری رژیمی بسیار افراطی‌تر منجر شود.

در یک ماه گذشته، ایالات متحده و اسرائیل بلندپایه‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، را از میان برده‌اند.

با وجود این خسارات سنگین، همچنان هماهنگی قابل توجهی میان دستگاه اداری، نیروهای نظامی و نهادهای اطلاعاتی سه ستون اصلی حفظ جمهوری اسلامی دیده می‌شود.

در چنین شرایطی و با گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشینگتن با «قدرت واقعی» درون رژیم در حال مذاکره است، بسیاری در محافل سیاسی غرب به این نتیجه رسیده‌اند که یک مرد قدرتمند جدید در تهران ظهور کرده است. توجه‌ها به طور طبیعی به سمت گزینه‌ای آشکار جلب شده: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران.

اما در ایران، پاسخ‌های بدیهی اغلب درست نیستند.

در حالی که قالیبافِ جاه‌طلب در مرکز توجه قرار گرفته، احتمالاً فردی بسیار قدرتمندتر در سکوت در حال هدایت امور است: احمد وحیدی فرمانده جدید کل سپاه پاسداران و فردی کاملاً وفادار به خامنه‌ای.

برخلاف قالیباف، وحیدی از زمان آغاز جنگ در سایه باقی مانده است. این موضوع بی‌دلیل نیست.

او یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره فرماندهی رژیم است و بقای او برای تداوم نظام اهمیت حیاتی دارد.