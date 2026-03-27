خاورمیانه افراطیون اسلام‌گرا را بیرون راندند؛ حالا غرب به پناهگاه آنها تبدیل شده است

واشنگتن پست - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا



طارق العتیبه، پژوهشگر مرکز بلفر در دانشگاه هاروارد برای روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد: کشورهای عربی دهه‌ها وقت صرف کردند تا نفوذ اخوان‌المسلمین را مهار کنند، اما اروپا هنوز حتی این کار را شروع هم نکرده است. نتیجه یک تناقض خطرناک است: در حالی که نفوذ این گروه اسلام‌گرای تندرو در خاورمیانه رو به کاهش است، در اروپا هر روز قوی‌تر می‌شود.

سال‌هاست کارشناسان امنیتی در ایالات متحده و اروپا درباره این سازمان هشدار می‌دهند. با این حال، به جز اتریش، هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا اقدام قاطعی انجام نداده است. بیشتر دولت‌های غربی شاخه‌های سیاسی این گروه را تحمل می‌کنند و دلیل آن را ادغام مسالمت‌آمیز در نظام‌های سیاسی می‌دانند. در ایالات متحده، دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرایی برخی شاخه‌های اخوان‌المسلمین را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، اما هیچ تلاش هماهنگ و گسترده‌ای در غرب برای مقابله با تهدید ایدئولوژیک این جنبش صورت نگرفته است.

در بریتانیا، امارات متحده عربی بورسیه‌های دانشجویان اماراتی را قطع کرد، زیرا نگران بود که آنها در این کشور تحت تأثیر اسلام‌گرایان قرار بگیرند. در بلژیک، برخی محله‌ها به جوامع موازی تبدیل شده‌اند. در آلمان، با وجود هشدارهای دولت، این گروه همچنان در شهرهای مختلف در حال گسترش است. در سوئد، شاخه‌ای که با سرمایه‌گذاری قطر حمایت می‌شود، این کشور را به یکی از کانون‌های ایدئولوژی اسلام‌گرا تبدیل کرده است.

سال گذشته، یک گزارش دولتی در فرانسه درباره اخوان‌المسلمین منتشر شد که نسبت به خطر گسترش آن در جامعه اروپایی هشدار می‌داد. این گزارش در پایتخت‌های اروپایی بازتاب یافت، اما دانشگاهیان و برخی نهادهای مدنی آن را اغراق‌آمیز و هشداردهنده بیش از حد توصیف کردند.

چرا چنین سهل‌انگاری‌ای وجود دارد؟ یکی از دلایل، سنت‌های غربی در پرهیز از دخالت در امور مذهبی است.

اما همین تمایل به تساهل باعث شده مساجدی که با اخوان‌المسلمین مرتبط هستند، در بسیاری از شهرهای غربی آزادانه پیام‌هایی منتشر کنند که حاوی نفرت و عدم تحمل است و در برخی موارد حتی خشونت جهادی را ستایش می‌کند. گسترش این گروه همچنین انسجام کشورهای اروپایی را تهدید می‌کند، زیرا با تشدید تنش‌های نژادی و ایجاد ساختارهای اجتماعی جایگزین بر پایه تفسیر خود از شریعت، جامعه را دچار شکاف می‌کند.