جمهوری اسلامی در نامهای به سازمان ملل نسبت به احتمال ترور عراقچی و قالیباف اعتراض کرد
ایندیپندنت فارسی - به گزارش اسوشیتدپرس، امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامهای به این نهاد بینالمللی نسبت به احتمال «ترور» عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف ابراز نگرانی کرده است.
براساس این گزارش، این نامه که به تاریخ پنجشنبه تنظیم شده و ایروانی آن را امضا کرده بر گزارشهای رسانهای تمرکز دارد که ادعا میکنند وزیر خارجه رژیم ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی تا کنون از هدف قرار گرفتن در امان ماندهاند.
برخی رسانهها مدعی شدهاند در حالی که بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی در حملههای هدفمند کشته شدهاند، این دو نفر فعلا برای مدت محدودی و با پادرمیانی پاکستان از فهرست ترور کنار گذاشته شدهاند.
در نامه ایروانی آمده است: «این گزارشها وجود یک چارچوب عملیاتی برای ترور مقامات عالیرتبه سیاسی جمهوری اسلامی را نشان میدهد.»
در ادامه آمده است: «ماهیت مشروط توقف ادعایی، بیش از پیش تأکید میکند که این تهدید واقعی، عمدی و همچنان جاری است.»