Friday, Mar 27, 2026

صفحه نخست » نگرانی قالیباف و عراقچی

27-2.jpgجمهوری اسلامی در نامه‌ای به سازمان ملل نسبت به احتمال ترور عراقچی و قالیباف اعتراض کرد

ایندیپندنت فارسی - به گزارش اسوشیتدپرس، امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به این نهاد بین‌المللی نسبت به احتمال «ترور» عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف ابراز نگرانی کرده است.

براساس این گزارش، این نامه که به تاریخ پنج‌شنبه تنظیم شده و ایروانی آن را امضا کرده بر گزارش‌های رسانه‌ای تمرکز دارد که ادعا می‌کنند وزیر خارجه رژیم ایران و رئیس مجلس شورای اسلامی تا کنون از هدف قرار گرفتن در امان مانده‌اند.

برخی رسانه‌ها مدعی‌ شده‌اند در حالی که بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی در حمله‌های هدفمند کشته شده‌اند، این دو نفر فعلا برای مدت محدودی و با پادرمیانی پاکستان از فهرست ترور کنار گذاشته شده‌اند.

در نامه ایروانی آمده است: «این گزارش‌ها وجود یک چارچوب عملیاتی برای ترور مقامات عالی‌رتبه سیاسی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.»


در ادامه آمده است: «ماهیت مشروط توقف ادعایی، بیش از پیش تأکید می‌کند که این تهدید واقعی، عمدی و همچنان جاری است.»

مطلب قبلی...
shirinEbadi.jpg
مطلب بعدی...
guandabanner.jpg
عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26.jpg
daily26-1.jpg
one26.jpg
daily26.jpg
goftar12-1.jpg
daily29.jpg
daily25.jpg
goftar25.jpg
از سایت های دیگر

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
iranmall.jpg
janjalkhabar.jpg
rp.jpg
goftar26-1.jpg
gtv.jpg
Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy