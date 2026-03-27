چرا مذاکره و جنگ بخشی از یک استراتژی واحد هستند و منتقدان هنوز آن را درک نکرده‌اند

برداشت نادرست از جنگ

مهدی پرپنچی - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در هفته‌های اخیر، بخش زیادی از تحلیل‌های رسانه‌ای درباره جنگ ایران از یک الگوی تکراری پیروی کرده است. گفته می‌شود ترامپ بدون استراتژی وارد جنگ شد. اهداف او نامشخص است. جمهوری اسلامی هنوز سرپاست. هنوز موشک شلیک می‌کند. رهبرانش همچنان با ادبیات مقاومت سخن می‌گویند. بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که آمریکا در حال شکست است.

بسیاری از این تحلیل‌ها جنگ را فاقد طرح مشخص، همراه با سردرگمی در اهداف، و نتیجه تغییر مداوم برنامه‌ها توصیف کرده‌اند. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند که حتی اگر آمریکا بر ایران پیروز شود، این پیروزی به ضرر خود آمریکا و جهان خواهد بود.

این برداشت نادرست است.

آنچه در جریان است، نبود استراتژی نیست. این همان دیپلماسی اجباری است:

اول تعیین شروط،

بعد اعمال فشار،

سپس توقف،

و بعد از آن فشار دوباره از موضعی قوی‌تر.

اگر جنگ را فقط از روی شلیک موشک‌ها، سخنرانی‌های تند، و ادامه فعالیت یک رژیم آسیب‌دیده قضاوت کنیم، تصویر بزرگ‌تر را از دست می‌دهیم. چیزی که منتقدان «جنگ بدون برنامه» می‌نامند، در واقع تلاشی است برای پایان دادن به بیست سال سیاست شکست‌خورده.

منطق اجبار

در دو دهه گذشته، واشینگتن روش‌های مختلفی را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی امتحان کرد.

برخی دولت‌ها بیشتر بر تحریم تکیه کردند،

برخی بر مذاکره،

و برخی هر دو را همزمان به کار بردند.

اما در تمام این مدت، جمهوری اسلامی از صفر به غنی‌سازی ۶۰ درصد رسید.

تا ژوئن ۲۰۲۵، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ مقداری که در صورت غنی‌سازی بیشتر، برای چند بمب هسته‌ای کافی است.

در همان زمان، زرادخانه موشکی سپاه گسترش یافت، برد و قدرت تخریب آن افزایش پیدا کرد، و این توانایی‌ها از لبنان تا عراق و یمن در اختیار نیروهای نیابتی قرار گرفت.

این نتیجه سیاست‌های قبلی بود.

جنگ برای آمریکا هزینه دارد؛

اما بی‌عملی هزینه بیشتری داشت.

وقتی آمریکا مذاکره را آغاز کرد، غنی‌سازی در سطح ۳ تا ۵ درصد بود.

بیست سال بعد، مذاکره ادامه داشت، اما غنی‌سازی به ۶۰ درصد رسیده بود.

در آن نقطه، رسیدن به مواد با درجه تسلیحاتی دیگر مسئله علمی نبود، بلکه یک تصمیم سیاسی بود.

سال‌ها دیپلماسی از نظر سیاسی و مالی از جنگ بهتر به نظر می‌رسید.

اما دیگر بیست سال زمان وجود نداشت.