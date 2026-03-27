Friday, Mar 27, 2026

صفحه نخست » نامه یوسف جاویدان به پرزیدنت ترامپ در مورد سازش نکردن با رژیم

Yousef_J_Javidan.jpgاین نامه در زمانی نوشته شد که ایالات متحده داشت خود را برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی آماده می‌کرد و در اواخر ماه گذشته به کاخ سفید ارسال شد. هدف فرستادن یک نامه سرگشاده نبود، انگیزه‌ی اصلی نوشتن این نامه نگرانی از همان چیزی است که این روزها شاهد آن هستیم و آن امکان مذاکره و سازش با رهبران بازمانده جمهوری اسلامی هست.

متن فارسی و انگلیسی نامه در زیر می‌آید.

موضوع: نگرانی درباره سیاست ایالات متحده در قبال ایران

جناب آقای رئیس‌جمهور،

به‌عنوان یک ایرانی-آمریکایی که عمیقا نگران امنیت ملی ایالات متحده و ثبات در خاورمیانه است، بدین‌وسیله از موضع قاطع شما در قبال جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرده و با احترام درخواست می‌کنم که در این مقطع حساس فشار راهبردی و مستمر بر این رژیم ادامه یابد.

این افتخار را داشتم که در ضیافت رونمایی از تابلوی مربوط به المپیک زمستانی یوتا در نیویورک، که به میزبانی هنرمند فقید توماس کینـکـِیـد برگزار شد، با شما دیدار کنم. در آن زمان هرگز تصور نمی‌کردم که شما بعدها چنین نقش مهمی در شکل‌دهی به آینده ایالات متحده و نیز زادگاه من، ایران، ایفا کنید.

جمهوری اسلامی مسئول مرگ نیروهای نظامی آمریکایی در سراسر خاورمیانه بوده و همچنین به سرکوب گسترده مردم خود، از جمله برخی از اعضای خانواده من، دست زده است. تداوم حیات این نظام در قالب ایدئولوژیک کنونی‌اش همچنان یکی از موانع اصلی صلح منطقه‌ای و ثبات بلندمدت به‌شمار می‌رود.

تاریخ نشان می‌دهد که رژیم‌های ایدئولوژیک بنا بر ماهیتی که دارند اصلاح‌پذیر نیستند. حتی زمانی که لحن رهبری تغییر می‌کند، سیاست‌های بنیادین پا برجا می‌مانند. جلوگیری از ماندگاری این نظام در هر شکل و قالبی که باشد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تهدیدات آینده علیه ایالات متحده و متحدانش را کاهش داده و از تکرار بی‌ثباتی جلوگیری کند.

مردم ایران دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با غرب هستند. ایرانی آزاد و سکولار می‌تواند به شریکی طبیعی برای ایالات متحده تبدیل شده و نقشی تثبیت‌کننده در خاورمیانه ایفا کند.

بر این باورم که رهبری شما فرصتی تاریخی برای پیشبرد صلح، امنیت و ثبات در منطقه فراهم آورده است. چنین دستاوردی می‌تواند به‌عنوان میراثی ماندگار برای ریاست‌جمهوری شما و نیز برای نقش رهبری آمریکا در جهان ثبت شود.

با احترام،

یوسف جاویدان

Subject: U.S.-Iran Policy Concern from Iranian-American Constituent

Dear Mr. President,

As an Iranian-American deeply concerned with U.S. national security and stability in the Middle East, I write to express appreciation for your firm stance toward the Islamic Republic of Iran and to respectfully urge sustained strategic pressure on this regime at this critical moment.

I had the honor of meeting you during the gala reception for the unveiling of the Winter Olympics Utah painting in New York, hosted by the late artist Thomas Kinkade. At the time, I could not have imagined that you would later play such an important role in shaping the future of both the United States and my birthplace, Iran.

The Islamic Republic has been responsible for the deaths of American service members across the Middle East and for widespread repression of its own people, including members of my family. Its continued existence in its current ideological form remains a major obstacle to regional peace and long-term stability.

History shows that ideological regimes do not reform in substance. Even when leadership changes tone, underlying policies often persist. Preventing the continuation of this system in any shape or form would significantly reduce future threats to the United States and its allies and help prevent recurring instability.

Iran's people possess deep historical and cultural ties with the West. A free and secular Iran could become a natural partner of the United States and a stabilizing force in the Middle East.

I believe your leadership presents a historic opportunity to advance peace, security, and stability in the region. Such an achievement would stand as an enduring legacy for your presidency and for American leadership abroad.

Respectfully,

Yousef Javidan

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy