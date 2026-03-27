این نامه در زمانی نوشته شد که ایالات متحده داشت خود را برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی آماده می‌کرد و در اواخر ماه گذشته به کاخ سفید ارسال شد. هدف فرستادن یک نامه سرگشاده نبود، انگیزه‌ی اصلی نوشتن این نامه نگرانی از همان چیزی است که این روزها شاهد آن هستیم و آن امکان مذاکره و سازش با رهبران بازمانده جمهوری اسلامی هست.

متن فارسی و انگلیسی نامه در زیر می‌آید.

موضوع: نگرانی درباره سیاست ایالات متحده در قبال ایران

جناب آقای رئیس‌جمهور،

به‌عنوان یک ایرانی-آمریکایی که عمیقا نگران امنیت ملی ایالات متحده و ثبات در خاورمیانه است، بدین‌وسیله از موضع قاطع شما در قبال جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرده و با احترام درخواست می‌کنم که در این مقطع حساس فشار راهبردی و مستمر بر این رژیم ادامه یابد.

این افتخار را داشتم که در ضیافت رونمایی از تابلوی مربوط به المپیک زمستانی یوتا در نیویورک، که به میزبانی هنرمند فقید توماس کینـکـِیـد برگزار شد، با شما دیدار کنم. در آن زمان هرگز تصور نمی‌کردم که شما بعدها چنین نقش مهمی در شکل‌دهی به آینده ایالات متحده و نیز زادگاه من، ایران، ایفا کنید.

جمهوری اسلامی مسئول مرگ نیروهای نظامی آمریکایی در سراسر خاورمیانه بوده و همچنین به سرکوب گسترده مردم خود، از جمله برخی از اعضای خانواده من، دست زده است. تداوم حیات این نظام در قالب ایدئولوژیک کنونی‌اش همچنان یکی از موانع اصلی صلح منطقه‌ای و ثبات بلندمدت به‌شمار می‌رود.

تاریخ نشان می‌دهد که رژیم‌های ایدئولوژیک بنا بر ماهیتی که دارند اصلاح‌پذیر نیستند. حتی زمانی که لحن رهبری تغییر می‌کند، سیاست‌های بنیادین پا برجا می‌مانند. جلوگیری از ماندگاری این نظام در هر شکل و قالبی که باشد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تهدیدات آینده علیه ایالات متحده و متحدانش را کاهش داده و از تکرار بی‌ثباتی جلوگیری کند.

مردم ایران دارای پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی با غرب هستند. ایرانی آزاد و سکولار می‌تواند به شریکی طبیعی برای ایالات متحده تبدیل شده و نقشی تثبیت‌کننده در خاورمیانه ایفا کند.

بر این باورم که رهبری شما فرصتی تاریخی برای پیشبرد صلح، امنیت و ثبات در منطقه فراهم آورده است. چنین دستاوردی می‌تواند به‌عنوان میراثی ماندگار برای ریاست‌جمهوری شما و نیز برای نقش رهبری آمریکا در جهان ثبت شود.

با احترام،

یوسف جاویدان