به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی در روز ششم فروردین، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی-هنری سپاه تهران بزرگ، از جذب کودکان بالای ۱۲ سال با هدف به‌کارگیری آن‌ها در واحدهای بسیج خبر داد. او تأکید کرد این کودکان می‌توانند در حوزه‌های عملیاتی و امنیتی، از جمله حضور در گشت‌های اطلاعاتی، تورهای ایست و بازرسی و گشت‌های عملیاتی، به کار گرفته شوند. وی تصریح کرد: «علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه‌های بسیج در مساجد سراسر تهران مراجعه کرده و با تکمیل فرم مربوطه، نام خود را در فهرست رزمندگان مدافع وطن ثبت کنند.»

به همین منظور، سپاه و بسیج پوسترها و بنرهای متعددی برای تحریک احساسات کودکان در معابر عمومی نصب کرده و اعلام کرده‌اند علاوه بر مساجد، غرفه‌های ثبت‌نام در میادین اصلی شهر نیز برپا می‌کنند. در شرایطی که دیگر تکیه بر مفاهیم اسلامی برای مردم جذابیت گذشته را ندارد، رژیم این‌بار به‌صورت فریبکارانه از «دفاع از وطن» سخن می‌گوید.

کودک‌سربازی؛ نقض آشکار حقوق کودکان

جذب کودکان برای حضور در واحدهای نظامی و به‌کارگیری آن‌ها در فعالیت‌هایی با ماهیت نظامی، مصداق «کودک‌سربازی» است.

منظور از کودک‌سرباز، دختران و پسران زیر ۱۸ سال هستند که توسط گروه‌های نظامی جذب شده و در درگیری‌های نظامی به کار گرفته می‌شوند. با این حال، این تعریف صرفاً به حضور در عملیات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه استفاده از کودکان در امور پشتیبانی مانند پیام‌رسانی، آشپزخانه، نگهبانی، یا سوءاستفاده جنسی و ازدواج اجباری را نیز در بر می‌گیرد. به‌کارگیری کودکان در منازعات نظامی نقض فاحش حقوق کودک محسوب می‌شود و در مورد کودکان زیر ۱۵ سال حتی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.