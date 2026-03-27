Friday, Mar 27, 2026

صفحه نخست

sarkoob.jpgگزارش‌های تأییدنشده از هدف قرار گرفتن یکی از فرماندهان ساختار سرکوب در ارومیه

پس از انتشار تصاویر و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع یک حمله هدفمند در ارومیه، گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که هدف این حمله «حسن کرمی» از فرماندهان ارشد ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ منبع رسمی در داخل ایران این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده است.

بر اساس گزارشی که ابتدا از سوی یکی از منابع نزدیک به مخالفان جمهوری اسلامی منتشر و سپس در یک رسانه عبری بازتاب یافت، بامداد امروز خانه پدری حسن کرمی در ارومیه هدف حمله قرار گرفته شده است. تصاویر منتشرشده آثار انفجار و حضور نیروهای امنیتی در محل را نشان می‌دهد.

حسن کرمی از چهره‌های شناخته‌شده در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. او سال‌ها فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی بود و در سرکوب اعتراضات سراسری از آبان ۱۳۹۸ تا اعتراضات ۱۴۰۱ نام او بارها مطرح شد. وی در سال‌های اخیر به سمت معاون عملیات در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد و همچنان از مهره‌های کلیدی در ساختار امنیت داخلی به شمار می‌رود.

