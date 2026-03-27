صادق صبا روز گذشته در گفتگو با روزنامه تایمز بریتانیا گفته بود:

آقای صبا مدیران بی‌بی‌سی را متهم کرد که از زمان آغاز جنگ، اصل بی‌طرفی را به شکل «مکانیکی» اجرا کرده‌اند و نتوانسته‌اند به اندازه کافی صدای کسانی را بازتاب دهند که از سرکوب‌های شدید حکومت خشمگین هستند.

او گفت وقتی برخی شبکه‌ها بر حمایت عمومی از حمله به اهداف حکومتی تأکید می‌کنند، بی‌بی‌سی فارسی بیشتر به دیدگاه‌هایی می‌پردازد که درباره تلفات غیرنظامیان یا آسیب به میراث فرهنگی هشدار می‌دهند.

به گفته او، از نظر واقعیت، این گزارش‌ها غلط نیستند، اما می‌تواند این تصور را ایجاد کند که این شبکه از شدت خشم عمومی علیه حکومت فاصله دارد.

*خبرنامهٔ گویا این تصاویر را از صفحهٔ پوشش زندهٔ «جنگ ایران» در وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی ثبت کرده است. در این تصاویر، هیچ‌گونه ویرایش، حذف یا جابه‌جایی در عناوین خبرها انجام نشده و چهار خبر نخست دقیقاً همان‌گونه که در همان زمان در فید زندهٔ بی‌بی‌سی فارسی نمایش داده شده‌اند، بازنشر شده‌اند.