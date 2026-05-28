خبرنامه گویا - ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از دختران جوان غربی را در فضایی شبیه جایگاه تماشاگران یا محل انتظار یک رویداد نشان می‌دهد که با خنده، فیلم‌برداری با تلفن همراه و بالا بردن مشت‌هایشان، شعار «الله‌اکبر» و «فلسطین رو آزاد کنید» سر می‌دهند؛ صحنه‌ای که برای بسیاری از شهروندان خاورمیانه یادآور تجربه حکومت‌های ایدئولوژیک و اسلام‌گرایی سیاسی است.

منتقدان می‌گویند بخشی از نسل جوان غرب، بدون شناخت دقیق از بار سیاسی این شعارها، آن‌ها را به بخشی از فرهنگ شبکه‌های اجتماعی و هویت‌نمایی تبدیل کرده است.

It's 2026 and white Western girls are screaming "Allahu Akbar" to fit in.



I'm begging someone to please save them from their own terrible decisions before it's too late and they find themselves manipulated into converting. pic.twitter.com/dqI0yHfZUz -- 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) May 28, 2026

انتشار این ویدیو همزمان شده با گزارش امروز از حمله با چاقو در سوئیس؛ حادثه‌ای که شاهدان محلی گفته‌اند که یک مهاجم ۳۱ ساله عرب-سوئیسی پیش از حمله عبارت «الله‌اکبر» را فریاد زده بود. هرچند مقام‌های رسمی می گویند هنوز درباره انگیزه دقیق حادثه نتیجه‌گیری نهایی نکرده‌اند!