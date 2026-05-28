راننده عراقی پس از زیر گرفتن یک معترض ایرانی بازداشت شد

ایندیپندنت فارسی - در پی یک حادثه رانندگی در محله‌ «گولدرز گرین» در شمال لندن و در نزدیکی دیوار یادبود کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه یک مرد ۴۱ ساله ایرانی شدیدا مجروح و به بیمارستان منتقل شد.



بر اساس گزارش پلیس لندن این حادثه روز چهارشنبه ششم خرداد رخ داده است و یک مرد ۳۹ ساله عراقی هم به ظن «ایجاد جراحات عمدی با رانندگی خطرناک» و خودداری از انجام آزمایش مربوط به «مواد مخدر» بازداشت شده است.



تصاویری که از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهد که یک خودرو شاسی بلند تیره رنگ از روی یک فرد عبور می‌کند. برخی تصاویر نشان می‌دهد که پیش از این حادثه افرادی این خودرو را که یک زن و یک روحانی سرنشین آن هستند،‌ دوره کرده و با موبایل در حال فیلمبرداری از سرنشینان آن هستند.

The IRGC are back in Golders Green in London, where Iranians opposed to the brutal regime waved their flags. A black vehicle drove through and shouted abuse. Some of the Iranians confronted the driver and he ran one of them down at high speed and drove off.



پلیس لندن از شهروندان خواست که از بازنشر ویدئوها خودداری کنند و هر نوع اطلاعاتی که دارند را با پلیس در میان بگذارند.



پلیس بریتانیا از ادامه تحقیقات در این مورد خبر داده است اما اعلام کرده که این حادثه را یک «اقدام تروریستی» ارزیابی نمی‌کند.