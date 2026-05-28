Thursday, May 28, 2026

صفحه نخست » روحانی سرنشین خودرویی که معترض ایرانی را در لندن زیر گرفت

gg.jpgراننده عراقی پس از زیر گرفتن یک معترض ایرانی بازداشت شد

ایندیپندنت فارسی - در پی یک حادثه رانندگی در محله‌ «گولدرز گرین» در شمال لندن و در نزدیکی دیوار یادبود کشته‌شدگان اعتراضات دی ماه یک مرد ۴۱ ساله ایرانی شدیدا مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش پلیس لندن این حادثه روز چهارشنبه ششم خرداد رخ داده است و یک مرد ۳۹ ساله عراقی هم به ظن «ایجاد جراحات عمدی با رانندگی خطرناک» و خودداری از انجام آزمایش مربوط به «مواد مخدر» بازداشت شده است.

تصاویری که از این حادثه منتشر شده نشان می‌دهد که یک خودرو شاسی بلند تیره رنگ از روی یک فرد عبور می‌کند. برخی تصاویر نشان می‌دهد که پیش از این حادثه افرادی این خودرو را که یک زن و یک روحانی سرنشین آن هستند،‌ دوره کرده و با موبایل در حال فیلمبرداری از سرنشینان آن هستند.



پلیس لندن از شهروندان خواست که از بازنشر ویدئوها خودداری کنند و هر نوع اطلاعاتی که دارند را با پلیس در میان بگذارند.

پلیس بریتانیا از ادامه تحقیقات در این مورد خبر داده است اما اعلام کرده که این حادثه را یک «اقدام تروریستی» ارزیابی نمی‌کند.

رضا پهلوی: استفاده از «تی‌شرت ساواک» اقدامی جنجال‌برانگیز و اشتباه است
مراسم ختم اعضای خانواده خامنه‌ای برگزار شد

