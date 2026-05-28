صفحه نخست » مردی در سوئیس با فریاد الله و اکبر با چاقو به مردم حمله کرد

swiss.jpgخبرنامه گویا - پلیس سوئیس اعلام کرد که صبح پنجشنبه سه نفر در یک ایستگاه قطار در شمال سوئیس با چاقو مورد حمله قرار گرفتند و زخمی شدند.

پلیس می‌گوید یک مرد مسلمان ۳۱ ساله با تابعیت سوئیسی به ظن انجام این حمله بازداشت شده است.

شاهدان محلی می‌گویند مهاجم که «عرب-سوئیسی» توصیف شده، پیش از حمله فریاد «الله‌اکبر» سر داده بود.

منتقدان سیاست‌های مهاجرتی و چندفرهنگی در اروپا می‌گویند تکرار چنین حملاتی، شکاف میان روایت رسمی دولت‌ها و نگرانی واقعی بخشی از افکار عمومی را عمیق‌تر کرده است. به باور آن‌ها، مقام‌های اروپایی اغلب تا زمان پایان تحقیقات از اشاره مستقیم به انگیزه‌های ایدئولوژیک یا مذهبی پرهیز می‌کنند؛ رویکردی که به گفته منتقدان، نه‌تنها از نگرانی شهروندان کم نکرده بلکه احساس بی‌اعتمادی به رسانه‌ها و نهادهای رسمی را افزایش داده است. در مقابل، مقام‌های امنیتی تأکید دارند که برای جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی و دامن زدن به تنش‌های قومی و اسلام هراسی، باید تا روشن شدن کامل جزئیات پرونده صبر کرد.

