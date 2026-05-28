هشدار آمریکا به عمان: هر طرفی در اخذ عوارض در تنگه هرمز نقش داشته باشد، مجازات می‌شود

ایران اینترنشنال - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت که عمان باید بداند دولت آمریکا هر طرفی را که در تسهیل دریافت عوارض در تنگه هرمز نقش داشته باشد، به‌شدت هدف قرار خواهد داد. او نوشت: «دولت ایالات متحده هیچ‌گونه تلاشی برای تحمیل یک نظام اخذ عوارض در تنگه هرمز را تحمل نخواهد کرد. به‌ویژه عمان باید بداند که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور تهاجمی هر فرد یا نهادی را که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل اخذ عوارض برای تنگه مشارکت داشته باشد، هدف قرار خواهد داد و هر شریکی که مایل به چنین کاری باشد نیز مجازات خواهد شد.» وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت: «همه کشورها باید هرگونه تلاش ایران برای مختل کردن جریان آزاد تجارت را قاطعانه رد کنند. دوران ترساندن منطقه و جهان توسط تهران به پایان رسیده است.»