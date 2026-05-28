



ایران وایر - رسانه‌های ایران از برگزاری مراسم ختم اعضای خانواده «علی خامنه‌ای»، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی در جنگ خبر دادند. این مراسم سه ماه پس از حمله آمریکا و اسراییل به دفتر و محل اقامت رهبر دوم جمهوری اسلامی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است.

رسانه‌های ایران تایید کرده‌اند این مراسم روز پنجشنبه ۷خرداد۱۴۰۵ «با تدابیر امنیتی ویژه و با حضور اقشار مردم و مسوولان کشوری و لشکری» در حرم شاه عبدالعظیم برگزار شد.



خبرگزاری ایرنا گزارش داد که در این مراسم چهره‌هایی همچون «محمد محمدی گلپایگانی»، رییس دفتر رهبر پیشین، غلامعلی حداد عادل، پدر «زهرا حداد عادل» و همسر مجتبی خامنه‌ای، «حسن خجسته باقرزاده»، برادر همسر علی خامنه‌ای حضور داشته و از میزبانان اصلی بودند.

این مراسم برای یادبود زهرا حدادعادل (همسر مجتبی خامنه‌ای)، بشری خامنه‌ای (دختر بزرگ رهبر پیشین)، مصباح‌الهدی باقری (همسر دختر کوچک آقای خامنه‌ای) و نوه او، زهرا محمدی گلپایگانی، برگزار شد.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در پی حمله به دفتر و محل سکونت آقای خامنه‌ای، خبر کشته‌شدن همسر او، «منصوره خجسته‌ باقرزاده» هم منتشر شده بود، اما کمتر از دو هفته بعد خبرگزاری فارس اعلام کرد که اخبار اولیه اشتباه بوده و همسر آقای خامنه‌ای زنده است.