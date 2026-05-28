ایسنا: حشد‌الشعبی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد شب گذشته عدی محسن جبار الحلفی، فرمانده تیپ ۱۹ در استان میسان در جنوب این کشور، طی بمب گذاری درون خودرو ترور شده است.

در همین راستا، جنبش انصارالله الاوفیاء از کشته شدن فرمانده «عدی الحلفی» در پی انفجار بمبی که خودروی حامل او را در استان میسان هدف قرار داده بود، خبر داد.

این جنبش اسراییل و آمریکا را مسؤول این ترور دانست.

مقتل عدي الحلفي القائد المليشياوي بعبوة

لاصقة استهدفت عجلته في محافظة ميسان

جنوب العراق pic.twitter.com/jVYNYYavxA -- جهاز الأمن الخاص (@AlShammari68245) May 28, 2026

مقتل القيادي فٰي ميليشيات

أنصار الله الأوفياء عدي محسن جبار الحلفي (شيخ ظافر) بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في محافظة ميسان--العراق pic.twitter.com/VOMoQTHdti -- المختار👇فتش عن ايران (@ramaiiamarx2411) May 28, 2026

