ایسنا: حشدالشعبی در بیانیهای رسمی اعلام کرد شب گذشته عدی محسن جبار الحلفی، فرمانده تیپ ۱۹ در استان میسان در جنوب این کشور، طی بمب گذاری درون خودرو ترور شده است.
در همین راستا، جنبش انصارالله الاوفیاء از کشته شدن فرمانده «عدی الحلفی» در پی انفجار بمبی که خودروی حامل او را در استان میسان هدف قرار داده بود، خبر داد.
این جنبش اسراییل و آمریکا را مسؤول این ترور دانست.
مقتل عدي الحلفي القائد المليشياوي بعبوة-- جهاز الأمن الخاص (@AlShammari68245) May 28, 2026
لاصقة استهدفت عجلته في محافظة ميسان
جنوب العراق pic.twitter.com/jVYNYYavxA
***
مقتل القيادي فٰي ميليشيات-- المختار👇فتش عن ايران (@ramaiiamarx2411) May 28, 2026
أنصار الله الأوفياء عدي محسن جبار الحلفي (شيخ ظافر) بعبوة ناسفة استهدفت سيارته في محافظة ميسان--العراق pic.twitter.com/VOMoQTHdti
***