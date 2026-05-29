ایندیپندنت - به گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویری از استادیوم «کالینته» در شهر مرزی تیخوانای مکزیک منتشر شده است؛ همان مکانی که قرار است به عنوان کمپ تمرینی و محل استقرار تیم ملی فوتبال ایران در طول رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مورد استفاده قرار گیرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت ایالات متحده از میزبانی و اقامت طولانی‌مدت کاروان جمهوری اسلامی در خاک خود خودداری کرد.

بر اساس توافق فیفا و دولت مکزیک، ملی‌پوشان جمهوری اسلامی ایران در طول مسابقات در شهر تیخوانا مستقر خواهند بود و تنها در روزهای برگزاری سه بازی خود در مرحله گروهی، به خاک آمریکا (شهرهای لس‌آنجلس و سیاتل) سفر خواهند کرد.

در حال حاضر نیروهای گارد ملی مکزیک برای تامین امنیت کاروان ایران، در اطراف و بخش‌های مختلف این استادیوم مستقر شده‌اند.