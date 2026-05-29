ایندیپندنت - مارک لوین، مجری و تحلیلگر نزدیک به ترامپ در واکنش به گزارشها درباره توافق آمریکا با حکومت ایران در پیامی در اکس نوشت:
بار دیگر، مخاطبان رادیویی من بهوضوح اعلام کردهاند که میخواهند رژیم ایران نابود شود و هیچ توافقی در کار نباشد. من درک میکنم که این یک نظرسنجی علمی نیست، اما مخاطبان من بهشدت محافظهکار و حامی ترامپ هستند.
و گاهی ما اجازه میدهیم نظرات آنلاین، که میتواند از هر جا و از هر کسی باشد، بر دیدگاه ما تاثیر بگذارد. و این مخاطبان در مورد رژیم ایران و پیامدهای شکست نخوردن آن بسیار آگاه هستند پیامدهای سیاسی، نظامی و پیامدهای آینده
