ایران اینترنشنال - وزارت دادگستری آمریکا در کیفرخواست یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-عراقی اعلام کرد که او چند روز پیش از آغاز جنگ اخیر با حکومت ایران با علی خامنهای دیدار کرده و از رهبران شبکه موسوم به «محور مقاومت» بوده است. این ادعا تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
بر اساس این کیفرخواست، محمد باقر سعد داوود الساعدی با هشت اتهام مرتبط با تروریسم روبهرو است. مقامهای آمریکایی او را از عوامل کتائب حزبالله عراق و سپاه پاسداران میدانند و میگویند در برنامهریزی نزدیک به ۲۰ حمله یا تلاش برای حمله در اروپا و همچنین طراحی عملیات در خاک آمریکا نقش داشته است.
دادستانها میگویند ساعدی پس از بازداشت در خارج از عراق در ماه مه به آمریکا منتقل شد و در گفتوگو با ماموران افبیآی از حق سکوت خود صرفنظر کرد. به گفته آنها، او خود را یکی از رهبران «محور مقاومت» معرفی کرده و گفته این شبکه شامل سپاه پاسداران، کتائب حزبالله، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن است. همچنین مدعی شده مسئولیت فعالیتهای رسانهای، جنگ روانی، برنامهریزی راهبردی و اطلاعات نظامی این مجموعه را بر عهده داشته است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرده که ساعدی روابط نزدیکی با فرماندهان سپاه داشته و در بازجوییها از ارتباط مستمر خود با قاسم سلیمانی پیش از کشته شدن او در سال ۲۰۲۰ سخن گفته است. مقامهای آمریکایی میگویند در تلفن همراه و حسابهای کاربری او تصاویر و ویدئوهایی از دیدار با فرماندهان سپاه، کتائب حزبالله و حوثیهای یمن پیدا شده است.
به گفته دادستانها، ساعدی از سال ۲۰۱۷ در پیشبرد اهداف کتائب حزبالله و سپاه فعالیت داشته و پس از کشته شدن برخی فرماندهان این گروهها، دیگر اعضا را به هدف قرار دادن شهروندان و مقامهای آمریکایی تشویق کرده است. همچنین گفته میشود در ماههای اخیر در طراحی حدود ۱۸ حمله در اروپا با نام گروهی موسوم به «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مشارکت داشته؛ گروهی که آمریکا آن را پوششی برای کتائب حزبالله معرفی میکند.
مقامهای آمریکایی میگویند او در ماههای مارس و آوریل ۲۰۲۶ برای اجرای حملاتی در داخل آمریکا نیز تلاش کرده است. یکی از اهداف مورد نظر، یک کنیسه در نیویورک بوده و ساعدی از فردی در آمریکا خواسته بود شخصی را برای انجام یک «حمله» پیدا کند؛ عملیاتی که میتوانست شامل آتشسوزی عمدی یا قتل باشد. او یک روز پس از این تماس در خارج از عراق بازداشت شد.
بر اساس کیفرخواست، ساعدی با اتهاماتی از جمله حمایت مادی از سازمانهای تروریستی، تامین مالی تروریسم، مشارکت در اقدامات تروریستی فرامرزی و توطئه برای بمبگذاری روبهرو است؛ اتهاماتی که برخی از آنها در صورت اثبات میتواند به حبس ابد منجر شود.