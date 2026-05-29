امارت قاضی عسکر سال‌های بازسازی روابط با سعودی بود و از آن پس در امارت عبدالفتاح نواب با گذشته امنیتی کلان، حج همچون دوران خوئینی‌ها و ری‌شهری، در یک چارچوب مشخص برگزار می‌شد و تعداد حاجیان تا صد هزار تن افزایش یافت.

حج امسال با همه حج‌های پیشین تفاوت داشت. در طول این ۴۷ سال (منهای دو نوبت تحریم حج از سوی حکومت اسلامی) جمهوری اسلامی همواره با هدف برهم زدن نظم حج، قدرت‌نمایی، حمله به آمریکا و اسرائیل، و در سال‌هایی آل‌سعود، در آن شرکت کرد. از نخستین حج بعد از خمینی و امارت مشترک حج از سوی محی‌الدین انواری و ناطق نوری و بعد از آن، محمد موسوی خوئینی‌ها تا کروبی (حج خونین) و ری‌شهری، حج‌ها سرشار از تنش و برخورد بودند.

بعد از حج خونین و طرح اشغال کعبه در سال ۱۳۶۶، سعودی‌ها مانع از برگزاری مراسم برائت از مشرکین در کوچه و خیابان شدند. سپس در دوران طلایی روابط در زمان ریاست‌جمهوری محمدخاتمی، ملک عبدالله در مقام ولیعهد و سرپرست عملی کشور موافقت کرد مراسم کوچکی در خیمه بعثه حج در عرفات فقط با حضور حجاج ایرانی برگزار شود.

البته بعد از حادثه منا و اعدام شیخ نمر و آتش زدن و اشغال سفارت سعودی در تهران و کنسولگری سعودی در مشهد و قطع روابط دو کشور، دو سالی حج برای ایرانی‌ها محدود و به قولی متوقف شد و بعد، با قبول شروط سعودی‌ها برقرار شد.

در سال ۱۳۶۵ سپاه در کیف ۱۵۰ زائر اصفهانی بیگناه بیش از ۲۰۰ کیلو ماده منفجره سی۴ جاسازی کرد که سعودی‌ها مواد را کشف و توطئه انفجار در حج را خنثی کردند. سال بعد که من به‌عنوان سردبیر ضمیمه فارسی روزنامه عکاظ در عربستان سعودی بودم، با اندوه و اشک طرح سپاه برای اشغال کعبه را ناظر بودم. حجی که خونین شد و بیش از ۴۵۰ ایرانی اغلب زن و معلول (به علت گریز پاسداران از صحنه و رها کردان پیران و زنان و معلولان) و ۶۰ مامور پلیس سعودی طی آن به قتل رسیدند.

بازگردم به حج امسال. به دلیل جنگ، خالی بودن کیسه دولت و اعلام رفت‌وآمد زوار از راه زمینی (با اتوبوس به عراق و ورود به سعودی از مرز عرعر با عراق) بسیاری از نامزدهای سفر با آنکه حداقل ۱۰ سال پیش هزینه‌ها را به سازمان حج پرداخته بودند، اعلام انصراف کردند یا فیش‌هایشان را فروختند.

با کشته شدن علیرضا بیات، رئیس قبلی سازمان حج و زیارت و معاون علی لاریجانی در شورای امنیت ملی در کنار لاریجانی، ریاست به علیرضا رشیدیان، مدیر کل امنیت و استاندار خراسان و معاون وزارت اطلاعات و از روسای سابق سازمان حج واگذار شد. عبدالفتاح نواب هم در مقام ریاست بعثه رهبری با امضای «رهبر غایب» در مقامش ابقا شد.

ظاهرا آدم‌ها همان امنیتی‌های باسابقه بودند. با این اشاره که حداقل پنج هزار تن از زوار، بسیجی‌ها، سپاهی‌ها و نیروهای انتظامی بودند. از ۲۵ هزار زائر باقی‌مانده، بیش از هزار و ۵۰۰ تن قاری و مداح و آخوند بودند و حدود هزار تن نیز کارکنان بعثه، سازمان حج، بعثه هلال احمر، آشپزها، رانندگان و ماموران تدارکات.

با آنکه مطابق روایت زوار، هتل ایرانی‌ها از بهترین هتل‌های مدینه و مکه بود، سطح و محتوای غذایشان به‌شدت افت کرده بود.

من در این زمینه با ده‌ها تن از زائران صحبت کردم. دوستی که از کارکنان سازمان حج است، در پیامی برای من اشاره کرد که ماموران و کارکنان در سطوح مختلف با آنکه همه‌چیز برایشان مجانی بود، مابین روزی ۳۰ تا ۲۰۰ یورو خرج سفر دریافت می‌کنند. آخوندها و مداحان برای هرهفته یکجا ۷۰۰ یورو دریافت کردند. آن وقت زائران عادی که قانونا ۵۰۰ یورو سهمیه خرید ارز با قیمت نیمه‌آزاد داشتند، اغلب از خرید این مبلغ ناتوان بودند و با فروش طلا و نقره و زعفران و پسته، اندک ریالی سعودی دست‌وپا می‌کردند که حداقل سوغاتی هرچند مختصر برای خانواده تهیه کنند.

این همه را با صرف چند روز تلاش از راه دور و یاری بعضی از همکاران زائر به دست آوردم. حال اجازه دهید به محتوای پیام مجتبی خامنه‌ای بپردازم که اصل بررسی من همین جا است.

حج امسال در واقع، ویترینی از «روایت پس از جنگ جمهوری اسلامی ایران» بود. آن‌ها برای تثبیت رژیم در حال فروپاشی، شب و روز و در مراسم دعای شامگاهی‌ در مدینه و مکه، ادعای محبوبیت جمهوری اسلامی در میان مسلمانان و مشروعیت منطقه‌ای آنان را در شیپورهای تبلیغاتی خود مثل سایت بله، حج و زیارت ، بعثه، خبرگزاری‌های مهر، تسنیم، فارس، تابناک، ایرنا والبته صداوسیما می‌دمیدند.

تکرار عباراتی مانند «ایران، ولایت، ولایت ایران» (شبیه شعار ایران رجوی ، رجوی، ایران) و «همه مسلمانان به ایران افتخار می‌کنند» شبیه ادبیات تبلیغاتی است، نه روایت طبیعی زائران.

بخش مهمی از متون تبلیغاتی تاکید مکرر بر احترام سعودی‌ها به کاروان ایرانی‌ها بود. «آن‌ها از اینکه صهیونیست‌ها و آمریکا را شکست داده‌ایم، از ته دل خوشحال‌اند و انتخاب رهبر عظیم‌الشان، فرزند قائد شهید، را تبریک می‌گویند».

جمله‌بندی «حج پس از امواج عملیات وعده صادق» و اینکه «عملیات نظامی ایران جایگاه زائران ایرانی را در جهان اسلام ارتقا داد. این امر ارتباط مستقیمی بین قدرت نظامی و مشروعیت مذهبی ایجاد می‌کند.» و ایضا تبلیغات مکرر نظیر اینکه «امسال، زائران ایرانی سفیرانی‌اند که افتخار یک ملت را در قلب تاریخ اسلام ثبت کرده‌اند. آن‌ها با افتخار اعلام می‌کنند که ما ایرانی هستیم؛ ایرانی قدرتمند، با توانایی‌های دفاعی، شهدایش و رهبر شهیدش. این افتخار گواهی بر عزت و احترامی است که مقام‌های سعودی در سراسر سرزمین وحی نشان داده‌اند»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اندیشه و فرهنگ تبلیغی، «این روزها در سرزمین وحی، در مسجدالحرام و مسجدالنبی، در صفا و مروه و در کوچه‌های مکه و مدینه، فضایی حاکم است که کمتر کسی می‌توانست آن را پیش‌بینی کند. تفاوت امسال نه در تعداد زائران، بلکه در فضای بی‌سابقه عزت، کرامت و احترامی است که مهمانان ایرانی در بیت‌الله‌الحرام تجربه کردند. آنچه به‌وضوح نمایان است، تصویر قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است. پس از عملیات وعده صادق و شکست کوبنده رژیم صهیونیستی و آمریکایی در جنگ رمضان، ایران نه‌تنها در محافل سیاسی، بلکه در قلب مسلمانان جهان نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.»

به ادعای تسنیم،‌ یکی از زائران ایرانی که سال‌ها است به حج می‌آید، گفته که «امسال در مکه و مدینه، هر جا می‌فهمیدند ما ایرانی هستیم، واکنششان با سال‌های قبل متفاوت بود. از ترکیه، پاکستان و هند گرفته تا کشورهای عربی و آفریقایی و حتی زائرانی از چین، وقتی پرچم ایران را روی لباس کاروان‌ها می‌دیدند، با شور و شوق و افتخار به سمت ما می‌آمدند و شانه‌هایمان را می‌بوسیدند. ما با برخی از آن‌ها زبان مشترکی نداشتیم، اما آن‌ها با حرکات و ژست‌های آکروباتیک، به ایران و دستاوردهای آن افتخار می‌کردند.»

علی‌رغم نگرانی‌های اولیه در مورد درگیری‌های سیاسی احتمالی ناشی از وقایع اخیر در منطقه، زائران ایرانی تایید می‌کنند که مقام‌های سعودی در مکه و مدینه با نهایت سخاوت و احترام رفتار کرده‌اند.

ماشین تبلیغات ولایت فقیه اگرچه در شش هفته گذشته ۱۴ سنی را در بلوچستان و کردستان اعدام کرد، همچنین مدعی وحدت شیعه و سنی تحت حاکمیت ایران است: «یکی از چشمگیرترین مناظر در سرزمین وحی، همدلی عملی بین زائران شیعه و سنی است. نه زائران و نه حتی مقام‌های کشورمان هیچ نگرانی امنیتی احساس نمی‌کنند و مرتب از امنیت و آرامش کامل در حرمین شریفین صحبت می‌کنند. یکی از زائران که لباس کاروانش با سه‌ رنگ پرچم ایران مزین شده بود، گفت: این افتخار و سربلندی که امروز کنار کعبه مقدس و حرم پیامبر از آن برخورداریم، با فداکاری شهدا و خون رزمندگان به دست آمده است. ایران قدرتمند امروز الهام‌بخش مسلمانان سراسر جهان است. زیارتی با این عظمت، گواهی بر مقاومت و پایداری ما است.»

سعودی‌ها حمل پرچم را ممنوع کرده بودند، اما پرچم رژیم بر یونیفرم‌ها و بالاپوش زائران چاپ شده بود.

البته تمرکز اصلی دستگاه‌های تبلیغاتی کتبی، شفاهی و تصویری روی «رهبر شهید» است: «در میان این شوروشوق پرشور و سرشار از احترام و عزت، قلب‌ها هنوز با یاد رهبر شهید، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، می‌تپد. زائران با اشک و لبخند از او یاد می‌کنند. رهبری که به خاطر میهن شهید شد و با عزت از سرزمین ایران به سوی بهشت ​​رهسپار شد.» به‌ویژه پس از کشتن ۴۰ هزار نفر از بهترین جوانان ما.

تاملی روی پیام مجتبی خامنه‌ای‌

«سلاح الله اکبر بعثت امت اسلامی را رقم خواهد زد­. امسال مسئله برائت از مشرکان اهمیت مضاعفی دارد و عمق و گستره برائت از آمریکا و رژیم صهیونی فراتر از آیین برائت در موسم حج است. از این پس 'مرگ بر آمریکا' و 'مرگ بر اسرائیل' شعار رایج امت اسلامی و مظلومان عالم خصوصا جوانان خواهد بود.

­و باز هم الله اکبر رمز پیروزی ما [یعنی آدمکشان سپاهی و بسیجی و امنیتی] بود. آن‌ها بر هر قدرتی چیره‌اند و با همین سلاح الله اکبر است که در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد و برائت از مشرکان از رمی جمرات حج به صحنه‌های زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اقصی نقاط عالم تسری خواهد یافت. امت اسلامی و ملت‌های منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک زیادی دارند که نظم جدید و هندسه آینده منطقه و جهان را شکل خواهد داد.»

مجتبی مدعی است که با همین سلاح الله اکبر بود که ملت مسلمان ایران در ۴۷ سال قبل قیام کرد، حکومت پهلوی را ساقط کرد، دست و پای آمریکای طعمکار و مستکبر را از کشور بُرید و نفوذ صهیونیسم را به کلی قطع کرد. در پاسخ آقا مجتبی غایب باید پرسید همان رژیمی که امروز میلیون‌ها ایران در داخل و خارج کشور بازگشتش را آرزو می‌کنند؟

واقعا خاتمه مع اللعنه! رژیمی از خدا می‌گوید و الله اکبر گویان سروهای نازنین وطن را فرومی‌اندازد. پیام مجتبی بشارت خیر نمی‌دهد. بلکه شر مطلق است. استمرار سیاست پدر از سوی پسر که حالا طرف مدعی احیای تمدن اسلامی و جهانشمولی است.

دسته گلی که دونالد ترامپ به نفع رژیم ورشکسته ولایت فقیه و علیه مبارزات ملی مردم در انقلاب ملی شیرو خورشید به آب داد، در حج امسال به شبه سید مجتبی و چرخانندگان این صنم نیمه‌جان امکان داد قدرت‌نمایی کنند و خود را پیروز معرکه بدانند؛ دروغی که خیلی از عوام از همه نوع باورش کردند.