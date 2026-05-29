Friday, May 29, 2026

صفحه نخست » سرنوشت غیرمنتظره مجسمه ۲۱ متری مسی در هند

messi2.jpgایندیپندنت فارسی - مقام‌های محلی هند با کمک طناب و تجهیزات ایمنی، اقدام به مهار مجسمه عظیم لیونل مسی کرده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، این مجسمه ۷۰ فوتی که سال گذشته هم‌زمان با سفر این ستاره آرژانتینی به کلکته رونمایی شده بود، به‌دلیل وزش باد دچار نوسان شده و نگرانی‌هایی درباره احتمال سقوط آن ایجاد کرده بود.

در تصاویر، کارگران با استفاده از طناب و پایه‌های فلزی در حال تثبیت مجسمه دیده می‌شوند، در حالی که شماری از شهروندان نیز در اطراف محل تجمع کرده‌اند.

مسی در دسامبر ۲۰۲۵ برای رونمایی از این مجسمه به کلکته سفر کرده بود؛ سفری که با استقبال گسترده هواداران همراه شد، اما در برخی بخش‌ها نیز با بی‌نظمی و ازدحام شدید روبه‌رو شد.

