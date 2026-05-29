بر اساس گزارش رویترز، این مجسمه ۷۰ فوتی که سال گذشته همزمان با سفر این ستاره آرژانتینی به کلکته رونمایی شده بود، بهدلیل وزش باد دچار نوسان شده و نگرانیهایی درباره احتمال سقوط آن ایجاد کرده بود.
در تصاویر، کارگران با استفاده از طناب و پایههای فلزی در حال تثبیت مجسمه دیده میشوند، در حالی که شماری از شهروندان نیز در اطراف محل تجمع کردهاند.
مقامهای محلی هند با کمک طناب و تجهیزات ایمنی، اقدام به مهار مجسمه عظیم لیونل مسی کردهاند.-- independentpersian (@indypersian) May 29, 2026
مسی در دسامبر ۲۰۲۵ برای رونمایی از این مجسمه به کلکته سفر کرده بود؛ سفری که با استقبال گسترده هواداران همراه شد، اما در برخی بخشها نیز با بینظمی و ازدحام شدید روبهرو شد.
