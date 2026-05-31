بخشی از مصاحبه مهرداد فرهمند خبرنگار بازنشسته بی‌بی سی با محمد دلاوری خبرنگار بازنشسته صدا و سیما!

ویدیویی ۴۱ ثانیه‌ای از گفت‌وگوی مهرداد فرهمند، خبرنگار پیشین بی‌بی‌سی فارسی، با محمد دلاوری، مجری و مستندساز سابق صداوسیما، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

فرهمند در این بخش از مصاحبه از برخی خبرنگارانی که در پوشش رویدادهای اخیر مقابل دوربین احساساتی شده‌اند انتقاد می‌کند؛ اظهاراتی که به گفته منتشرکنندگان ویدیو، متوجه برخی همکاران سابق او و همچنین ایران اینترنشنال است.

فرهمند سال‌ها به عنوان خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی فعالیت می‌کرد و اکنون خود را «روزنامه‌نگار سابق بی‌بی‌سی» معرفی می‌کند.

فرهمند در همین چند ثانیه ظاهرا به چند «خبرنگار» که جلوی دوربین بغض کردند هم حمله می‌کنه که از قضا از همکاران سابق خودش هستند!‌ pic.twitter.com/F7McO434Ip -- Hadi Zonouzi هادی زنوزی (@HadiZonouzi) May 31, 2026

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از خبرنگاران مورد انتقاد او در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت می‌کنند؛ رسانه‌هایی که برای میلیون‌ها ایرانی در شرایط فیلترینگ، سانسور و محدودیت دسترسی به اطلاعات، از معدود منابع خبری مستقل به شمار می‌روند. منتقدان می‌گویند عجیب است افرادی که امروز مواضعی نزدیک‌تر به روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی دارند، به جای پرداختن به محدودیت‌های گسترده اطلاع‌رسانی در ایران، عملکرد رسانه‌هایی را هدف قرار دهند که اخبار سانسورشده داخل کشور را پوشش می‌دهند.