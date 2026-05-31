Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » حمله مهرداد فرهمند به همکاران سابقش در بی‌بی‌سی فارسی + ویدیو

bbc.jpgبخشی از مصاحبه مهرداد فرهمند خبرنگار بازنشسته بی‌بی سی با محمد دلاوری خبرنگار بازنشسته صدا و سیما!

ویدیویی ۴۱ ثانیه‌ای از گفت‌وگوی مهرداد فرهمند، خبرنگار پیشین بی‌بی‌سی فارسی، با محمد دلاوری، مجری و مستندساز سابق صداوسیما، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

فرهمند در این بخش از مصاحبه از برخی خبرنگارانی که در پوشش رویدادهای اخیر مقابل دوربین احساساتی شده‌اند انتقاد می‌کند؛ اظهاراتی که به گفته منتشرکنندگان ویدیو، متوجه برخی همکاران سابق او و همچنین ایران اینترنشنال است.

فرهمند سال‌ها به عنوان خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی فعالیت می‌کرد و اکنون خود را «روزنامه‌نگار سابق بی‌بی‌سی» معرفی می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از خبرنگاران مورد انتقاد او در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت می‌کنند؛ رسانه‌هایی که برای میلیون‌ها ایرانی در شرایط فیلترینگ، سانسور و محدودیت دسترسی به اطلاعات، از معدود منابع خبری مستقل به شمار می‌روند. منتقدان می‌گویند عجیب است افرادی که امروز مواضعی نزدیک‌تر به روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی دارند، به جای پرداختن به محدودیت‌های گسترده اطلاع‌رسانی در ایران، عملکرد رسانه‌هایی را هدف قرار دهند که اخبار سانسورشده داخل کشور را پوشش می‌دهند.

