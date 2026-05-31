ایران اینترنشنال - ایران‌اینترنشنال به اسناد و اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان می‌دهند یک شرکت چینی با هماهنگی دولت این کشور و همچنین دو شرکت مستقر در ترکیه و امارات، در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک‌های بالستیک به سپاه پاسداران کمک می‌‌کند.

یک سند که گروه هکری پرانا به آن دست یافته و در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است، فاش می‌کند که چین نه‌تنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک می‌کند، بلکه با کمک شبکه‌ای از شرکت‌ها تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را هم دور می‌زند.

در این میان شرکت «هاوکان انرژی» نقش اصلی را ایفا می‌‌کند. این شرکت سال‌ها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاه‌های چینی بود و چهار سال پیش به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده تحریم شد.

سال گذشته یک منبع مطلع به اینترنشنال گفته بود که این شرکت بیش از یک میلیارد دلار از پول نفت سپاه را بازنگردانده است. در سند مورد اشاره، شرکت هاوکان خطاب به شرکت «گلدن گلوب دمیر چلیک» (جی‌دی‌سی‌پی)، از توافق‌نامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که برای رعایت محرمانگی مورد نظر دولت چین، همه مجوزهای مرتبط با صادرات به‌صورت محرمانه صادر شده‌اند.

در این سند تایید شده است که انفجار مرگبار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در اسکله رجایی بندرعباس، با محموله سدیم پرکلرات مرتبط بود و پس از آن اتفاق، و تحریم‌ها، پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله تقریبا غیرممکن شده است. آن انفجار و آتش‌سوزی ناشی از آن به مرگ دست‌کم ۷۰ نفر انجامید.