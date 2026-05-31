ایندیپندنت - رسانه اسرائیل هیوم در گزارشی به نقل از مقامهای پیشین و کنونی موساد، مدعی شده است که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که ابتدا از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت، زمانبندی برنامهریزیشده برای حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تغییر داد و باعث شد این عملیات زودتر از موعد مورد نظر موساد آغاز شود.
بر اساس این گزارش، شاخهای محرمانه در موساد که از سال ۲۰۲۱ برای «عملیات نفوذ» و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده، پیش از آغاز جنگ، ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت/ خرداد ۱۴۰۵) را زمان آمادگی برای اقدام نظامی بعدی تعیین کرده بود. اما اعتراضات بازار تهران که به گفته این گزارش «از پایگاه اجتماعی سنتی حکومت» برخاست، معادلات را تغییر داد.
یک منبع آگاه به اسرائیل هیوم گفت که همین اعتراضها به عاملی شتابدهنده تبدیل شد و دونالد ترامپ را متقاعد کرد زودتر از آنچه موساد انتظار داشت وارد کارزار علیه ایران شود. به گفته او، «جنگ خیلی زود آغاز شد، چون پس از سرکوب خشونتبار اعتراضها، هنوز سازوکار ترس مانع بازگشت مردم به خیابان بود.»
گزارش اسرائیل هیوم تصویری کمسابقه از راهبرد تازه موساد ارائه میدهد؛ راهبردی که تنها بر عملیات اطلاعاتی یا ترور متکی نیست و شامل شبکههای نفوذ رسانهای، عملیات روانی، استفاده از شبکههای اجتماعی، انتشار هدفمند اطلاعات و تلاش برای تعمیق شکاف میان حکومت و افکار عمومی ایران نیز میشود.
در این گزارش همچنین ادعا شده است که موساد پیش از عملیات نظامی به این جمعبندی رسیده بود که ترکیب عملیات نفوذ با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل میتواند به تغییر حکومت در ایران منجر شود؛ هرچند مقامهای موساد اکنون میگویند هرگز وعده سقوط فوری جمهوری اسلامی را نداده بودند و همچنان این پروژه را ادامهدار میدانند.