Sunday, May 31, 2026

صفحه نخست » اسراییل هیوم: حمله به ایران قرار بود اردیبهشت انجام شود

31-7.jpgایندیپندنت - رسانه اسرائیل هیوم در گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و کنونی موساد، مدعی شده است که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که ابتدا از بازار تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرها گسترش یافت، زمان‌بندی برنامه‌ریزی‌شده برای حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تغییر داد و باعث شد این عملیات زودتر از موعد مورد نظر موساد آغاز شود.

بر اساس این گزارش، شاخه‌ای محرمانه در موساد که از سال ۲۰۲۱ برای «عملیات نفوذ» و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده، پیش از آغاز جنگ، ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت/ خرداد ۱۴۰۵) را زمان آمادگی برای اقدام نظامی بعدی تعیین کرده بود. اما اعتراضات بازار تهران که به گفته این گزارش «از پایگاه اجتماعی سنتی حکومت» برخاست، معادلات را تغییر داد.

یک منبع آگاه به اسرائیل هیوم گفت که همین اعتراض‌ها به عاملی شتاب‌دهنده تبدیل شد و دونالد ترامپ را متقاعد کرد زودتر از آنچه موساد انتظار داشت وارد کارزار علیه ایران شود. به گفته او، «جنگ خیلی زود آغاز شد، چون پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌ها، هنوز سازوکار ترس مانع بازگشت مردم به خیابان بود.»

گزارش اسرائیل هیوم تصویری کم‌سابقه از راهبرد تازه موساد ارائه می‌دهد؛ راهبردی که تنها بر عملیات اطلاعاتی یا ترور متکی نیست و شامل شبکه‌های نفوذ رسانه‌ای، عملیات روانی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، انتشار هدفمند اطلاعات و تلاش برای تعمیق شکاف میان حکومت و افکار عمومی ایران نیز می‌شود.

در این گزارش همچنین ادعا شده است که موساد پیش از عملیات نظامی به این جمع‌بندی رسیده بود که ترکیب عملیات نفوذ با حملات هوایی آمریکا و اسرائیل می‌تواند به تغییر حکومت در ایران منجر شود؛ هرچند مقام‌های موساد اکنون می‌گویند هرگز وعده سقوط فوری جمهوری اسلامی را نداده بودند و همچنان این پروژه را ادامه‌دار می‌دانند.

مطلب قبلی...
31-6.jpg
اختصاصی ایران اینترنشنال: نحوه کمک چین به سپاه برای سوخت موشک بالستیک
مطلب بعدی...
valiasr.jpg
فیلم | کافه‌ای که به اتهام «ترویج شیطان‌پرستی» پلمب شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv31.jpg
کشف حجاب مسعود پزشکیان
one31-2.jpg
کلاه عجیب عاطفه رضوی در مراسم تقدیر از امدادگران هلال احمر
daily31.jpg
صبح در آسمان، شب در خیابان با یلدا پایلوت
one6.jpg
سارینا سادات حسینی نوه خواهر قاسم سلیمانی که در امریکا بازداشت شد
oholic31.jpg
چرا همه بلاگرهای ایرانی به دبی مهاجرت می‌کنند؟
one31-1.jpg
دیدار کانیه وست با اردوغان در استانبول
daily30.jpg
نکاتی درباره بیژن کیان عضو سابق دولت انتقالی دونالد ترامپ
goftar30.jpg
فاطمه مسعودی‌فر؛ بازیگر «جیران» با استایلی متفاوت در اکران مردمی «گل سنگ»

از سایت های دیگر

روزی که ونزوئلایی‌ها قصد ترور نیکسون را داشتند
انواع مستی کدام است؟
پشت پرده معامله‌ احتمالي ترامپ با جمهوری
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
بازگشت مهناز افشار به سینما با «قرار نوامبر»
saughter.jpg
ساقی و علی جوانشیر، فرزندان جمشید جوانشیر، بنیان‌گذار متل قو
euro.jpg
چرت طولانی در کره جنوبی: بهترین تخت هتل دنیا؟
kayhan.jpg
مردان دور میز مذاکره!
janjal.jpg
از ترس و تبعید تا رؤیای وطن؛ این جمله چرا وایرال شد؟
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy