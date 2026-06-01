Monday, Jun 1, 2026

صفحه نخست » مبینا نعمت‌زاده از تیم ملی کنار گذاشته شد

31-20.jpgبرترین ها - خبرورزشی: سرمربی تیم ملی بانوان تکواندو از کنار گذاشتن مبینا نعمت‌زاده خبر داد.

مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی بانوان تکواندوی ایران در جمع خبرنگاران درباره عدم نتیجه‌گیری برخی از ملی‌پوشان به ویژه مبینا نعمت‌زاده گفت: در یک جلسه خیلی جدی با سه، چهار بازیکن که برخلاف انتظارات ما نتوانستند رضایت کادر فنی را در مسابقات جلب کنند، صحبت کردم.

ساعی افزود: خانم نعمت‌زاده اگرچه از ناحیه رباط صلیبی آسیب دیدگی جدی داشتند و قطعا اگر آماده مسابقات نبودند، اعزام نمی‌شدند. بنابراین عملکرد این بازیکن برای کادر فنی قانع کننده نبود و متاسفانه در تیم ملی فعلا از ایشان خداحافظی کردیم.

در مسابقات المپیک از عملکرد طلایی خانم نعمت‌زاده خیلی راضی بودیم و در مسابقات تورنمنت بعدی هم اعزام شد و طلا گرفت اما تنها عملکرد ضعیف ایشان در مسابقات آسیایی بود که ما را شوکه کرد و دور از انتظار بود چون توقع بیشتری داشتیم. انشاالله می‌روند و به مصدومیت خود رسیدگی می‌کنند و قوی برمی‌گردند.

