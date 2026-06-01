Monday, Jun 1, 2026

صفحه نخست » سپاه به حمله آمریکا واکنش نشان داد؛ سنتکام از حملات جدید پرده برداشت

centcom.jpgسنتکام: به تجاوز بی‌اساس حکومت ایران به دارایی‌ها و منافع آمریکا پاسخ خواهیم داد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: «در پاسخ به تجاوز بی‌اساس ایران در طول آتش‌بس جاری، به حفاظت از دارایی‌ها و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد.»

سنتکام نوشت که این فرماندهی در روزهای اخیر حملات دفاع از خود را علیه سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه روستایی گورک، و جزیره قشم انجام داد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده افزود: «این حملات سنجیده و حساب‌شده روزهای شنبه و یکشنبه در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران از جمله سرنگونی یک پهپاد ام‌کیو یک آمریکایی که بر فراز آب‌های بین‌المللی در حال پرواز بود، انجام شدند.»

سنتکام نوشت: «جنگنده‌های آمریکایی به سرعت با از بین بردن پدافند هوایی ایران، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد انتحاری که تهدید آشکاری برای کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کردند، واکنش نشان دادند» و «هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکایی آسیب ندیدند.»

سپاه پاسداران: مبدا حمله آمریکا به جزیره سیریک هدف قرار گرفت

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از «هدف قرار گرفتن مبدا» ‌حمله ارتش آمریکا به «یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان» خبر داد و گفت در صورت تکرار حمله، «پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود» و مسئولیت آن به عهده آمریکا است.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود به خسارات جانی و مالی وارد آمده در پی حمله آمریکا اشاره نکرده است.

در این حال، دقایقی پیش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند اما اشاره‌ای به ایران نکرد.

ارتش کویت از رهگیری حمله‌های موشکی و پهپادی خبر داد

ارتش کویت روز دوشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چند «حمله خصمانه موشکی و پهپادی» را رهگیری و خنثی کرده‌اند.

ستاد کل ارتش کویت در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد صداهای انفجار شنیده‌شده در برخی مناطق کشور ناشی از رهگیری این حمله‌ها توسط سامانه‌های پدافند هوایی بوده است.

خبرگزاری رسمی کویت نیز گزارش داد که هم‌زمان با این رخداد، آژیرهای هشدار در سراسر کشور به صدا درآمده‌اند.

گزارش‌ها از شنیده شدن صدای جنگنده در تهران و سه انفجار در بندرعباس

