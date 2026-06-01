ایندیپندنت - حسین طاهری، مداح حکومتی، در جمع حامیان جمهوری اسلامی درباره مذاکرات و توافق احتمالی تهران و واشنگتن خطاب به مقامات گفت: «اگر دارید مذاکره یا توافق می‌کنید یا اگر جنگ است، نتیجه‌اش را بگویید تا ما تکلیف خودمان را در خیابان‌ها بدانیم».

-- independentpersian (@indypersian) June 1, 2026