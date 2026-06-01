در این گزارش آمده است که رهبر جمهوری اسلامی، کارزاری سیاسی و ایدئولوژیک را برای مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه آغاز کرده و تلاش دارد کشورهای منطقه را به سمت نوعی همگرایی اسلامی تحت رهبری تهران سوق دهد.

این گزارش می‌گوید تحرکات اخیر تهران تنها چند ساعت پس از آن آغاز شد که ترامپ با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، مصر، اردن و بحرین درباره گسترش پیمان ابراهیم گفت‌وگو کرد. ترامپ همچنین در ۲۵ مه [۴ خرداد] در شبکه اجتماعی تروث سوشال از توسعه این پیمان حمایت کرده بود.

به نوشته فاکس‌نیوز، یک روز بعد، مجتبی خامنه‌ای در پیامی [منتسب به او] در شبکه اجتماعی ایکس خواستار شکل‌گیری «تمدن نوین اسلامی» شد و از دولت‌های اسلامی خواست برای پیشرفت «امت اسلامی» و حل مشکلات جهان اسلام با یکدیگر همکاری کنند.

خامنه‌ای در این پیام با اشاره به «منافع مشترک ملت‌های منطقه» و «نظم جدید آینده منطقه و جهان»، از مفهوم «امت اسلامی» سخن گفت و همچنین هشدار داد که آمریکا دیگر نخواهد توانست از غرب آسیا به عنوان پایگاهی امن برای حضور نظامی خود استفاده کند.

عمر محمد، مدیر برنامه «ابتکار پژوهش یهودستیزی» در دانشگاه جرج واشینگتن، به فاکس‌نیوز گفت که این موضع‌گیری را باید تلاشی مستقیم برای مقابله با پروژه گسترش پیمان ابراهیم دانست.

او گفت پیام خامنه‌ای این است که جهان اسلام باید تحت رهبری [حکومت] ایران و در قالب یک «تمدن نوین اسلامی» در برابر نظم منطقه‌ای تحت رهبری آمریکا متحد شود.