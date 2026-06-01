مخاطبان ایران اینترنشنال از شنیده شدن صدای عبور جنگنده‌ها در مناطق غربی، شرقی و شمالی تهران در ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۱ خرداد خبر دادند. بر اساس دیگر گزارش‌های رسیده بین ساعت ۹ تا ۹:۱۵ صبح در مناطق مختلف تهران مانند جردن، سعادت‌آباد، باغ فیض و پونک و اتوبان ارتش، صدای عبور جنگنده در ارتفاع پایین شنیده شد. همچنین بر اساس گزارش یک مخاطب از بندرعباس، حوالی ساعت ۹:۱۰ صبح سه انفجار پیاپی در این شهر شنیده شده است.

کانال تلگرامی «وحید آنلاین» صبح دوشنبه ۱۱ خرداد به نقل از پیام‌های دریافتی از شهروندان گزارش داد که چند صدای انفجار در بندرعباس شنیده شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، نخستین پیام‌ها حوالی ساعت ۹ و ۷ دقیقه صبح منتشر شده و شهروندان از شنیده شدن دست‌کم سه انفجار خبر داده‌اند. برخی از ساکنان بندرعباس گفته‌اند صدای انفجارها «قوی» بوده و از نقاط مختلف شهر شنیده شده است.

در یکی از پیام‌های منتشرشده آمده که صداهایی شبیه «برخورد جسم سنگین» یا انفجار از مناطق دوردست به گوش رسیده است. شماری دیگر از شهروندان نیز گفته‌اند صداها از حوالی پایگاه هوایی بندرعباس شنیده شده است.

سپاه مدعی شده است که صدای انفجارها در بندرعباس ناشی از عنملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جنگ بوده است.

پیام های دریافتی وحید آنلاین:

پیام‌های دریافتی از تهران درباره صدای پرواز یک جنگنده یا هواپیمایی دیگر مربوط به جمهوری اسلامی:

سلام تهران صدای جنگنده اومد همین الان



غرب تهران وحشتناک صدا جنگنده میاد ۹:۱۵



صدای جنگنده داره میاد غرب تهرانم ساعت ۹.۱۴



سلام وحید همین الان تهران صدای جنگنده میومد نزدیک ۲ دقیقه



شمال شرق تهران صدای جنگنده



سلام تهران صدا جنگنده شدید





الان از بالا سر ما صدای جنگنده اومد

رد شد رفت



همین الان منطقه گیشا صدای جنگنده میاد





سلام آقا وحید من خونم گیشاسصدای جنگنده نبود هواپیما بود من بالای خونه رفتم دیدم ولی هواپیما بزرگ بود ی مقدار دیگه باری بود یا سواری نمیدونم ولی از بالای گیشا رد شد



من از روستای اطراف شهریارهستم یه هواپیمای مسافربری بزرگ تو ارتفاع پایین از بالا سرمون رد شد به وضوح دیدمش صداش زیاد بود



سلام وقت بخیر نیاورانم صدای جنگنده اومد وحشتناک بود



وحید من شهرک محلاتیم

بین ۹:۱۵ تا ۹:۲۰ صدای جنگنده میومد

(با ارتفاع پایین)



سلام وحید جان صدای وحشتناک جنگنده ۳ ۴ دقیقه پیش خونرو لرزوند



-هواپیمای کارگو سپاه از تهران بلند شد.

-صدای جنگنده برای این بود؟

-ممکنه برای اسکورتش بوده باشه