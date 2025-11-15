احساس استیصال، گاهی کار دست آدم میدهد. بطوری که مجبور میشود دست به کاری بزند که در آن کارشناس نیست. چنان که در حین اقدام برای دستیابی به مقصود، با کُلی مجهولات دست و پنجه نرم میکند. چون از سر بیچارگی وادار گشته که کورمال کورمال به در و دیوار دست ساید. با آزمون و خطا جلو یا عقب رود تا شاید گرهی از استیصال خود بگشاید و روشنی بر چشم انداز تاریک بیفکند.

در آن راه ناشناخته، البته سالک شاید خودش بسوزد. ولی این امکان هم هست که مشعلی یا فانوس دریایی گردد که روشنی میبخشد. این خیال و ایدۀ اخیر را بسیاری از رُمانتیکهای دو قرن اخیر داشته که در روند سوختن خود نوعی تزکیه نفس، خلوص عمل، معنویت یابی و قدیس عرفی گشتن دیده بودند.

در برابر آن بیش فعالی برخی از رُمانتیکها، که همچون خفاشی در پی کورسوی روشنایی خود را به هر دیوار و صخره ای کوبیده بودند، یک گرایش به تن پروری و کاهلی در رفتاری عمومی رُخنمایی کرده است. گرایشی که در فردای تثبیت انقلاب صنعتی در مردمان مشاهده شده است. گرایشی که سپس برای داشتن کمی رفاه و فراغت از کار یدی به هر تحمیق، تحقیر و سازشی تن داده است.

باری. در پیامد انقلاب صنعتی ما (موجودات چهار دست و پا) تنبل شده ایم. بویژه وقتی به مرکز خرید شهر میرویم و ناگهان یک پله برقی کار نمیکند. اینجا یکباره پکر میشویم و نوعی استیصال را تجربه میکنیم. البته استیصالات در این زمانه انواع مختلفی دارند و دوز تاثیر و مقدار گزندشان درجاتی متفاوت است.

با کار نکردن دستگاه بالا و پایین برنده، وادار میشویم بطور ناخواسته از پاهای خود بهره گیریم و مسیر را طی کنیم. شاید در میان راه غُرّ هم بزنیم؛ که البته به جز خودمان کس دیگری مخاطبش نیست. اما این پکر شدن بی دستاورد نمیماند. اگر که کمی به خود آئیم و آگاه شویم. چون در صورت تامل و در نظر گرفتن رهنمودهای معلمی والایی چون تاریخ، متوجه نکته اصلی خواهیم شد. این که پیشرفت (اینجا اختراع چرخ نقاله مکانیکی و ساختمان پله برقی) یک سکه دو رویه است. بطوری که میگوید: هر فایده ای، ضرری دارد. ضررش تنبلی جماعت است که ازنقص پله برقیها زود پکر میگردند و به کمبود فعالت بدنی خود نمی اندیشند. این کمبود فعالیت بدنی را به خاطر بسپارید که بدان بر میگردیم.

داشتیم در اصل از پیامدهای انقلابات میگفتیم که در پی صفت صنعتی سپس در دوره بعدی به لقب دیجیتالی رسید. اگر اولی باعث تنبلی ما بوده، اکنون این سوال پیش میآید که دومی چه ضرری میتواند داشته باشد؟

نخستین برداشتی که نگارنده از پیامد انقلاب دیجیتالی دارد، اشاعه دو الگوی رفتاری ناگوار است. یکی این که، برغم گسترش شبکه های ارتباطات اجتماعی میزان رابطه مستقیم انسانی کاهش یافته است. دوستی و حتا دشمنیهای لسانی از طریق امواج به مخاطب میرسند و دستگاه شارژ شده میانجی دهان و گوش است.