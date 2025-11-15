سمرقند
زنیست فیروزهای
که در شاهراه جاده ابریشم
چشم براه نشسته است
سمرقند
بازارگاهِ بزرگ دوران
گذرگاهِ اندیشههای بلندِ شرق و غرب بود
در آلاچیق چایخانهای
میدانگاه ریگستان* را در چشمانداز تاریخ نگاه میکنم
کز فوج فوج مسافران و سوداگران، پُر و خالی میشود
گنبدهای آسمانسای و سترگِ مدرسهها
همانند فانوسهای فیروزهفام دریایی
راهنمای مسافران است
در مدرسههای سهگانه
دقت ریاضی، هوش هندسه
در دیوارها و گنبدها میدرخشد
و هلهلهی رنگها
در کاشیهای آبی و فیروزهای
کاشیهای سفید و لاجوردی و زرگون
چون سمفونیای رنگین
در نگاه، پخش میشوند
معماران، کاشیکاران
خوشنویسان و استادکارانِ مدرسهها
باورهای دینیشان را چه زیبا میدیدهاند!
سمرقند و بخارا
تاج و نگین شهرهای روزگار خود بودند
و آوازهشان چندان بلند بود
که به گوش حافظ هم رسیده بود
امیر تیمور
در پایتخت دلبندش
پنهانی چون دژبانی پرسه میزند
و هرچه میکند نمیتواند
دستهای خونیاش را در آبیِ کاشیها
و زیبایی فیروزهگونِ گنبدها بشوید
* ریگستانِ یکی از معروفترین و زیباترین میدانهای تاریخی جهان است، که در شهر سمرقند (ازبکستان امروزی) قرار دارد. میدان را به ازبکی Registon میگویند
سمرقند، اوت ۲۰۲۵
رضا فرمند