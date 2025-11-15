سمرقند

زنی‌ست فیروزه‌ای

که در شاهراه جاده‌ ابریشم

چشم براه نشسته‌ است



سمرقند

بازارگاهِ بزرگ دوران

گذرگاهِ اندیشه‌های بلندِ شرق و غرب بود



در آلاچیق چایخانه‌ای

میدانگاه ریگستان* را در چشم‌انداز تاریخ نگاه می‌کنم

کز فوج فوج مسافران و سوداگران، پُر و خالی می‌شود



گنبدهای آسمان‌سای و سترگِ مدرسه‌ها

همانند فانوس‌های فیروزه‌‌فام دریایی

راهنمای مسافران است



در مدرسه‌های سه‌گانه

دقت ریاضی، هوش هندسه

در دیوارها و گنبدها می‌درخشد

و هلهله‌ی رنگ‌ها

در کاشی‌‌های آبی و فیروزه‌ای

کاشی‌‌های سفید و لاجوردی و زرگون

چون سمفونی‌ای رنگین

در نگاه، پخش می‌شوند



معماران، کاشی‌کاران

خوش‌نویسان و استادکارانِ مدرسه‌ها

باورهای دینی‌شان را چه زیبا می‌دیده‌اند!



سمرقند و بخارا

تاج و نگین شهرهای روزگار خود بودند

و آوازه‌شان چندان بلند بود

که به گوش حافظ هم رسیده بود



امیر تیمور

در پایتخت دلبندش

پنهانی چون دژبانی پرسه می‌زند

و هرچه می‌کند نمی‌تواند

دست‌های خونی‌اش را در آبی‌ِ کاشی‌‌ها

و زیبایی‌ فیروزه‌‌گونِ گنبدها بشوید



* ریگستانِ یکی از معروف‌ترین و زیباترین میدان‌های تاریخی جهان است، که در شهر سمرقند (ازبکستان امروزی) قرار دارد. میدان را به ازبکی Registon می‌گویند



سمرقند، اوت ۲۰۲۵



رضا فرمند

