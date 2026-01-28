با موافقت فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، آخرین موانع بر سر تروریستی شناختهشدن سپاه در اروپا برداشته شد
کاخ الیزه روز چهارشنبه، هشتم بهمن، اعلام کرد که فرانسه از اقدام به رهبری ایتالیا در اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «سازمانهای تروریستی» حمایت میکند.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه (الیزه) اعلام کرد: «فرانسه از گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حمایت میکند.»
این طرح، پیش از این در پارلمان اروپا به تصویب رسیده بود اما لازم است که تمام روسای جمهوری و نخستوزیرهای کشورهای عضو اتحادیه با آن موافقت کنند تا مراحل تصویب کامل شده و سپاه پاسداران رسما در فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه قرار گیرد. پیش از این گزارش شده بود که فرانسه احتمالا بهدلیل نگرانی برای دو شهروند خود که در سفارت این کشور در تهران بهصورت بلاتکلیف نگهداری شده و اجازه خروج از ایران را ندارند، با این طرح مخالفت کند.