Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » پایانِ محتوم خامنه ای و خون بر دستان رسانه‌های غربی

28topA.jpg
مهدی پرپنچی در شبکه اکس نوشت:

این تصور که خامنه‌ای هم مثل خمینی در لحظه آخر «جام زهر» را سر می‌کشد، اشتباه است.

خمینی برای «حفظ نظام» عقب نشست. اما برای خامنه‌ای عقب‌نشینی از ستون‌های اصلی سیاستش، یعنی برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی، و نیز کنار گذاشتن آمریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی، فقط امتیاز دادن نیست.

چنین اقدامی می‌تواند انسجام درونی نظام و پایه‌های کنترل داخلی را از هم بپاشاند. نوشیدن «جام زهر» برای او نه به معنی نجات نظام، بلکه به معنی تسریعِ فروپاشی است.

اگر ترامپ کوتاه نیاید، که بعید است کوتاه بیاید، مسیر بحران به سمت درگیری می‌رود و احتمال جنگ بسیار بالاست.

خامنه‌ای در موقعیت «ارّه» قرار دارد. عقب‌نشینی یعنی فروپاشی از درون؛ جنگ یعنی فروپاشی از بیرون. هر دو، پایانِ محتوم را جلو می‌اندازند.

واکنش مهدی پرپنچی به گزارش سی ان ان از ایران

چند هفته پیش، دقیقاً توضیح دادم که پوشش رسانه‌های غربی از اعتراضات ایران چگونه پیش خواهد رفت.

حالا سی‌ان‌ان در تهران است؛ واقعیتی صحنه‌سازی‌شده را پخش می‌کند و روایت جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند.

آن‌ها شروع کردند. دیگران هم دنباله‌رو خواهند بود.

این روزنامه‌نگاری نیست؛ سفیدشوییِ یک قتل‌عام است.

ایران این را فراموش نخواهد کرد.

این همان چیزی است که من در ۱۱ ژانویه نوشتم:

برای رسانه‌های غربی، آمار تلفات اعلام‌شده از سوی حماس، بی‌چون‌وچرا به‌عنوان واقعیت پذیرفته می‌شود و فوراً نقل می‌گردد.

اما وقتی نیروهای امنیتی خامنه‌ای ظرف فقط سه روز هزاران نفر را در ایران قتل‌عام می‌کنند، رسانه‌های غربی سکوت می‌کنند.

در عوض، با احتیاط ارقامی مانند «۶۵ کشته» را تکرار می‌کنند و آگاهانه از هر چیزی که ممکن است دسترسی‌شان به عوامل خود در رژیم را به خطر بیندازد پرهیز می‌کنند. بسیاری از خبرنگاران غربی اکنون فعالانه در پی دریافت ویزا هستند و دقیقاً می‌دانند خطوط قرمز کجاست.

در عرض چند روز یا چند هفته، کشتارگاه شسته و تمیز می‌شود و برای بازدید شما آماده خواهد شد.

شما را از میان واقعیتی صحنه‌سازی‌شده عبور می‌دهند و به خانواده‌هایی گزینش‌شده معرفی می‌کنند که خواهند گفت پسر بسیجی‌شان به‌دست «آشوبگران» کشته شده، یا دخترشان هنگام بازگشت از مدرسه به‌دست «آشوبگران» جان باخته است.

شما روایت جمهوری اسلامی را گزارش خواهید کرد -- و آن را به‌عنوان خبر منتشر خواهید کرد.

سفر خوشی داشته باشید.

***

چند هفته پیش، دقیقاً توضیح دادم که پوشش رسانه‌های غربی از اعتراضات ایران چگونه پیش خواهد رفت.

حالا سی‌ان‌ان در تهران است؛ واقعیتی صحنه‌سازی‌شده را پخش می‌کند و روایت جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند.

آن‌ها شروع کردند. دیگران هم به‌ دنباله‌رو خواهند بود.

این روزنامه‌نگاری نیست؛ سفیدشوییِ یک قتل‌عام است.

ایران این را فراموش نخواهد کرد.

این همان چیزی است که من در ۱۱ ژانویه نوشتم:

برای رسانه‌های غربی، آمار تلفات اعلام‌شده از سوی حماس، بی‌چون‌وچرا به‌عنوان واقعیت پذیرفته می‌شود و فوراً نقل می‌گردد.

اما وقتی نیروهای امنیتی خامنه‌ای ظرف فقط سه روز هزاران نفر را در ایران قتل‌عام می‌کنند، رسانه‌های غربی سکوت می‌کنند.

در عوض، با احتیاط ارقامی مانند «۶۵ کشته» را تکرار می‌کنند و آگاهانه از هر چیزی که ممکن است دسترسی‌شان به عوامل خود در رژیم را به خطر بیندازد پرهیز می‌کنند. بسیاری از خبرنگاران غربی اکنون فعالانه در پی دریافت ویزا هستند و دقیقاً می‌دانند خطوط قرمز کجاست.

در عرض چند روز یا چند هفته، کشتارگاه شسته و تمیز می‌شود و برای بازدید شما آماده خواهد شد.

شما را از میان واقعیتی صحنه‌سازی‌شده عبور می‌دهند و به خانواده‌هایی گزینش‌شده معرفی می‌کنند که خواهند گفت پسر بسیجی‌شان به‌دست «آشوبگران» کشته شده، یا دخترشان هنگام بازگشت از مدرسه به‌دست «آشوبگران» جان باخته است.

شما روایت جمهوری اسلامی را گزارش خواهید کرد -- و آن را به‌عنوان خبر منتشر خواهید کرد.

سفر خوشی داشته باشید.

مطلب قبلی...
27.jpg
نخست‌وزیر آلمان: روزهای حکومت ایران به شماره افتاده‌است
مطلب بعدی...
idf.jpg
"ممکن است اسرائیل پیش از آمریکا به ایران حمله کند"

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28-1.jpg
تصاویر؛ بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا توسط خبرگزاری حکومتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
one28.jpg
سرلشگرمقربی نظامی که بزرگترین جاسوس شوروی در ایران شد
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar28.jpg
فرزندان حسین فریدون در خارج از کشور چه میکنند
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت

از سایت های دیگر

از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
فیلم: عاقبت ارسال عکس از آلت جنسی
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
one25-1.jpg
علی انصاری تامین کننده منابع مالی سپاه کیست؟
oholic27-1.jpg
هدیه لاکچری و مجلل ابرو گوندش به دختر ۱۳ ساله اش
daily26-2.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
gtv.jpg
مراسم اهدای توپ طلایی ایران که بلافاصله بعد از آغاز به پایان رسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy