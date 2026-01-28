مهدی پرپنچی در شبکه اکس نوشت:
این تصور که خامنهای هم مثل خمینی در لحظه آخر «جام زهر» را سر میکشد، اشتباه است.
خمینی برای «حفظ نظام» عقب نشست. اما برای خامنهای عقبنشینی از ستونهای اصلی سیاستش، یعنی برنامه هستهای، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی، و نیز کنار گذاشتن آمریکاستیزی و اسرائیلستیزی، فقط امتیاز دادن نیست.
چنین اقدامی میتواند انسجام درونی نظام و پایههای کنترل داخلی را از هم بپاشاند. نوشیدن «جام زهر» برای او نه به معنی نجات نظام، بلکه به معنی تسریعِ فروپاشی است.
اگر ترامپ کوتاه نیاید، که بعید است کوتاه بیاید، مسیر بحران به سمت درگیری میرود و احتمال جنگ بسیار بالاست.
خامنهای در موقعیت «ارّه» قرار دارد. عقبنشینی یعنی فروپاشی از درون؛ جنگ یعنی فروپاشی از بیرون. هر دو، پایانِ محتوم را جلو میاندازند.
واکنش مهدی پرپنچی به گزارش سی ان ان از ایران
چند هفته پیش، دقیقاً توضیح دادم که پوشش رسانههای غربی از اعتراضات ایران چگونه پیش خواهد رفت.
حالا سیانان در تهران است؛ واقعیتی صحنهسازیشده را پخش میکند و روایت جمهوری اسلامی را تکرار میکند.
آنها شروع کردند. دیگران هم دنبالهرو خواهند بود.
این روزنامهنگاری نیست؛ سفیدشوییِ یک قتلعام است.
ایران این را فراموش نخواهد کرد.
این همان چیزی است که من در ۱۱ ژانویه نوشتم:
برای رسانههای غربی، آمار تلفات اعلامشده از سوی حماس، بیچونوچرا بهعنوان واقعیت پذیرفته میشود و فوراً نقل میگردد.
اما وقتی نیروهای امنیتی خامنهای ظرف فقط سه روز هزاران نفر را در ایران قتلعام میکنند، رسانههای غربی سکوت میکنند.
در عوض، با احتیاط ارقامی مانند «۶۵ کشته» را تکرار میکنند و آگاهانه از هر چیزی که ممکن است دسترسیشان به عوامل خود در رژیم را به خطر بیندازد پرهیز میکنند. بسیاری از خبرنگاران غربی اکنون فعالانه در پی دریافت ویزا هستند و دقیقاً میدانند خطوط قرمز کجاست.
در عرض چند روز یا چند هفته، کشتارگاه شسته و تمیز میشود و برای بازدید شما آماده خواهد شد.
شما را از میان واقعیتی صحنهسازیشده عبور میدهند و به خانوادههایی گزینششده معرفی میکنند که خواهند گفت پسر بسیجیشان بهدست «آشوبگران» کشته شده، یا دخترشان هنگام بازگشت از مدرسه بهدست «آشوبگران» جان باخته است.
شما روایت جمهوری اسلامی را گزارش خواهید کرد -- و آن را بهعنوان خبر منتشر خواهید کرد.
سفر خوشی داشته باشید.
Iran's leadership is sending a defiant warning to the United States as tensions soar. @fpleitgenCNN reports from inside Iran, and speaks to residents on the streets of the capital Tehran. pic.twitter.com/iXNlRQCLzc-- CNN International PR (@cnnipr) January 27, 2026
***
چند هفته پیش، دقیقاً توضیح دادم که پوشش رسانههای غربی از اعتراضات ایران چگونه پیش خواهد رفت.
حالا سیانان در تهران است؛ واقعیتی صحنهسازیشده را پخش میکند و روایت جمهوری اسلامی را تکرار میکند.
آنها شروع کردند. دیگران هم به دنبالهرو خواهند بود.
این روزنامهنگاری نیست؛ سفیدشوییِ یک قتلعام است.
ایران این را فراموش نخواهد کرد.
این همان چیزی است که من در ۱۱ ژانویه نوشتم:
برای رسانههای غربی، آمار تلفات اعلامشده از سوی حماس، بیچونوچرا بهعنوان واقعیت پذیرفته میشود و فوراً نقل میگردد.
اما وقتی نیروهای امنیتی خامنهای ظرف فقط سه روز هزاران نفر را در ایران قتلعام میکنند، رسانههای غربی سکوت میکنند.
در عوض، با احتیاط ارقامی مانند «۶۵ کشته» را تکرار میکنند و آگاهانه از هر چیزی که ممکن است دسترسیشان به عوامل خود در رژیم را به خطر بیندازد پرهیز میکنند. بسیاری از خبرنگاران غربی اکنون فعالانه در پی دریافت ویزا هستند و دقیقاً میدانند خطوط قرمز کجاست.
در عرض چند روز یا چند هفته، کشتارگاه شسته و تمیز میشود و برای بازدید شما آماده خواهد شد.
شما را از میان واقعیتی صحنهسازیشده عبور میدهند و به خانوادههایی گزینششده معرفی میکنند که خواهند گفت پسر بسیجیشان بهدست «آشوبگران» کشته شده، یا دخترشان هنگام بازگشت از مدرسه بهدست «آشوبگران» جان باخته است.
شما روایت جمهوری اسلامی را گزارش خواهید کرد -- و آن را بهعنوان خبر منتشر خواهید کرد.
سفر خوشی داشته باشید.
"ممکن است اسرائیل پیش از آمریکا به ایران حمله کند"