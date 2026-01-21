Wednesday, Jan 21, 2026

صفحه نخست » زنده: آخرین تحولات در وضعیت «انقلابی و ملتهب» ایران

zendeh.jpgادامه حکومت نظامی در شهرها با استقرار تانک و یورش شبانه به خانه‌ها

ایران اینترنشنال - در شرایطی که فضای سراسری حکومت نظامی ادامه دارد، پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران از استقرار تانک و نفربر در میادین شهری، یورش شبانه به خانه‌ها، ایست‌های بازرسی گسترده و کنترل شدید شهروندان حکایت دارد.

در خرم‌آباد، شهروندان از استقرار نفربر در میدان کیوی و یک تانک مقابل صداوسیمای مرکز استان خبر داده‌اند. گشت و مانور گروهی بسیجی‌ها در خیابان‌ها ادامه دارد و مخاطبان می‌گویند فضای شهر به‌شدت امنیتی و اغلب خانواده‌ها داغدار هستند.

در اراک، نیروهای سپاه پاسداران در یک یورش شبانه به منزل یکی از شهروندان، یکی از اعضای خانواده را بازداشت و وسایل الکترونیکی را توقیف کرده‌اند.

در تهران، به‌ویژه اطراف مکان‌هایی که پیش‌تر آتش گرفته‌اند، نیروهای امنیتی در صورت مشاهده عکاسی یا فیلم‌برداری، شماره پلاک خودروها را ثبت و تلفن‌های همراه عابران را بررسی می‌کنند. در تَنکِلوره نزدیک لردگان نیز نیروهای یگان ویژه با ایجاد ایست‌های بازرسی پرتعداد، خودروها را به‌طور گسترده تفتیش می‌کنند.

گزارش‌های مخاطبان از تبریز نشان می‌دهد مدارس دولتی خیابان «ولیعصر» تعطیل شده و ماموران مسلح روی پشت‌بام‌ها مستقر شده‌اند. در آمل، از محور دریای یک تا دریای ۳۲ و میدان قائم، ایست‌های بازرسی برقرار است و شهروندان از فحاشی و ضرب‌وشتم شدید، از جمله ضرب‌وشتم یک پسر ۱۵ ساله، خبر داده‌اند. همچنین در کاشان، استقرار نیروها در میادین و رصد پهپادی محله‌ها فضای امنیتی شدیدی ایجاد کرده است.

مقام سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی: باید منتظر یک درگیری بزرگ بود

قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران عملا فرصت مذاکره را از دست داده و احتمال جنگ بسیار بیشتر از گفت‌وگو است. او هشدار داد باید منتظر یک درگیری بزرگ بود.

محمد حاجی‌پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی توسط نیروهای حکومتی در رشت کشته شد

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جاویدنام، محمد حاجی‌پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در شهر رشت کشته شد.

goalie.jpg:::

هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا: اگر ایرانی بودم، پولم را از کشور خارج می‌کردم

-وزیر خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه ۲۹ ژانویه (اول بهمن بوقت ایران) در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی، از جمله تحریم‌ها و اعمال تعرفه علیه خریداران نفت ایران، موثر بوده و پیامدهای اقتصادی آن به‌طور مستقیم بر تحولات داخلی ایران تاثیر گذاشته است.

-اسکات بسنت گفت که که پیش‌تر در ماه مارس هشدار داده بود ریال ایران «در یک قدمی سقوط» قرار دارد و گفت: «اگر ایرانی بودم، پولم را از کشور خارج می‌کردم.»

-وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که به خاطر فشار حداکثری ایالات متحده، اقتصاد جمهوری اسلامی فروپاشید.

وال‌استریت ژورنال: مقاله عراقچی تصویری عریان از واقعیت خشن ایران ارائه می‌دهد

در پی واکنش‌ها به انتشار مقاله عباس عراقچی در وال‌استریت ژورنال، شورای سردبیری این روزنامه در مطلبی تاکید کرد ادعاهای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این مقاله ماهیت و نیات حکومت ایران را به تصویر می‌کشد.

در این مطلب آمده است: «پیام امروز عراقچی به جهان، واقعیت خشن ایران را آشکار می‌کند.»

وال‌استریت ژورنال با رد ادعای عراقچی درباره نقش اسرائیل در اعتراضات پرسید: «اگر پای نفوذ خارجی در میان بود، چرا حکومت هنگام شلیک به معترضان اینترنت را قطع کرد و مانع رسیدن واقعیت به جهان شد؟»

به ‌نوشته شورای سردبیری این روزنامه، تاکید عراقچی بر مذاکره در حقیقت ترفند همیشگی تهران برای خرید زمان است.

وال‌استریت ژورنال افزود: «پیام حکومت ایران به ترامپ کاملا روشن است: یا ما را به حال خود رها کنید تا بر مردممان با مشت آهنین حکمرانی کنیم و ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیریم، یا با پیامدهای آن روبه‌رو شوید.»

21topA.jpg
شگفتی ترامپ برای جمهوری اسلامی؛ یک سلاح مرموز برای ایجاد غافلگیری مطلق
moradkhani.jpg
امیدوارم روزی دایی‌ام بازداشت و محاکمه شود

