ایران اینترنشنال - در شرایطی که فضای سراسری حکومت نظامی ادامه دارد، پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران از استقرار تانک و نفربر در میادین شهری، یورش شبانه به خانه‌ها، ایست‌های بازرسی گسترده و کنترل شدید شهروندان حکایت دارد.

در خرم‌آباد، شهروندان از استقرار نفربر در میدان کیوی و یک تانک مقابل صداوسیمای مرکز استان خبر داده‌اند. گشت و مانور گروهی بسیجی‌ها در خیابان‌ها ادامه دارد و مخاطبان می‌گویند فضای شهر به‌شدت امنیتی و اغلب خانواده‌ها داغدار هستند.

در اراک، نیروهای سپاه پاسداران در یک یورش شبانه به منزل یکی از شهروندان، یکی از اعضای خانواده را بازداشت و وسایل الکترونیکی را توقیف کرده‌اند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که در یزدانشهر اصفهان، دست‌کم از سه خودروی حامل سرکوبگران، با مسلسل سنگین دوشکا به سوی معترضان شلیک شده است. pic.twitter.com/ClvuquhEeE -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 21, 2026

در تهران، به‌ویژه اطراف مکان‌هایی که پیش‌تر آتش گرفته‌اند، نیروهای امنیتی در صورت مشاهده عکاسی یا فیلم‌برداری، شماره پلاک خودروها را ثبت و تلفن‌های همراه عابران را بررسی می‌کنند. در تَنکِلوره نزدیک لردگان نیز نیروهای یگان ویژه با ایجاد ایست‌های بازرسی پرتعداد، خودروها را به‌طور گسترده تفتیش می‌کنند.

گزارش‌های مخاطبان از تبریز نشان می‌دهد مدارس دولتی خیابان «ولیعصر» تعطیل شده و ماموران مسلح روی پشت‌بام‌ها مستقر شده‌اند. در آمل، از محور دریای یک تا دریای ۳۲ و میدان قائم، ایست‌های بازرسی برقرار است و شهروندان از فحاشی و ضرب‌وشتم شدید، از جمله ضرب‌وشتم یک پسر ۱۵ ساله، خبر داده‌اند. همچنین در کاشان، استقرار نیروها در میادین و رصد پهپادی محله‌ها فضای امنیتی شدیدی ایجاد کرده است.

مقام سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی: باید منتظر یک درگیری بزرگ بود

قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران عملا فرصت مذاکره را از دست داده و احتمال جنگ بسیار بیشتر از گفت‌وگو است. او هشدار داد باید منتظر یک درگیری بزرگ بود.

🚨حمله تند نماینده یونانی پارلمان اروپا به نادیده گرفتن مردم شجاع ایران و قتل عام آنها pic.twitter.com/xCjChtHoGu -- LiveIranNews (@IranNewsAgency0) January 21, 2026

محمد حاجی‌پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی توسط نیروهای حکومتی در رشت کشته شد

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جاویدنام، محمد حاجی‌پور، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در شهر رشت کشته شد.

