Thursday, Jan 22, 2026

صفحه نخست » دختر لاریجانی از کار تعلیق شد؟

همچنین: تقاضای رسمی نماینده مجلس آمریکا برای برکناری دختر علی لاریجانی

خبرنامه گویا از صحت یا سقم محتوای این ویدئو اطلاعی ندارد

ایران اینترنشنال - بادی کارتر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، خبر داد که نامه‌ای به دانشگاه و هیات پزشکی ایالت جورجیا نوشته و خواستار لغو مجوز پزشکی فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، شده است. او افزود علی لاریجانی به‌طور علنی خواستار اعمال خشونت علیه آمریکایی‌ها شده است.

***

***

مطلب قبلی...
1919.jpg
الی امیدوار: این ویدیو توسط همسر یکی از نیروهای سپاه ضبط شده
مطلب بعدی...
red.jpg
حرکات عجیب زن کلاه قرمزی روبروی سفارت جمهوری اسلامی در لندن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily22-1.jpg
معصومه شیخ حسنی دختر کامبیز شیخ حسنی دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه در کانادا
goftar14-1.jpg
مداح ژیگول حکومتی کیست
one19.jpg
امیرحسین ربیعی آخرین فرمانده نیروهوایی که در دادگاه گفت مفسد فی السما است
daily22.jpg
شیما سعیدی فرزند سردار حاج علی سعیدی (عیوضی) در امریکا
newso.jpg
زمانی که ایران و اسرائیل بهترین دوستان هم بودند!
goftar29-1.jpg
نیروی هوایی ایران در لیست ضعیف ترین کشورها
daily21-3.jpg
گمشده ها در ختم مادر شریعتمداری پیدا شدند
one21-1.jpg
از فرحناز پهلوی تا نتیجه اشرف پهلوی در تظاهرات ایرانیان نیویورک

از سایت های دیگر

«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»
ببینید: مجسمه آزادی آمریکا، در کنار برج ایفل چه می‌کند؟
نازیسم به سبک ایرانی

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
goftar21.jpg
شباهت های شگفت انگیز و باورنکردنی طبیعت ایران و امریکا
newso.jpg
تصاویری آخرالزمانی که از کنیا وایرال شد
daily21-4.jpg
کلاسهای آموزشی کلاشینکف برای کودکان بسیجی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy