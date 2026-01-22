همچنین: تقاضای رسمی نماینده مجلس آمریکا برای برکناری دختر علی لاریجانی
با کوشش و سعی هممیهنان ساکن آمریکا دختر لاریجانی از کار تعلیق شد-- Leila Arya👑 (@Leila_Arya) January 22, 2026
فاطمه اردشیر لاریجانی در یک دانشگاه اشتغال به کار داشت pic.twitter.com/LIakRjX8I1
شایعهای پخش شده که گویا انگلزاده اخراج شده است. بر اساس اطلاعات من، این خبر صحت ندارد.-- Sasan Nematbakhsh | ساسان نعمت بخش (@SasanATL) January 22, 2026
منبع این شایعه فردی است که در تجمع حضور داشته، ویدیوی خود را منتشر کرده و تلاش کرده بدون نقشی در سازماندهی، خود را بهعنوان چهرهٔ این موضوع جا بزند ، اخبار فیک منتشر کرده و کلا تلاشی فرصت... https://t.co/Xzn1oCPiWr
ایران اینترنشنال - بادی کارتر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، خبر داد که نامهای به دانشگاه و هیات پزشکی ایالت جورجیا نوشته و خواستار لغو مجوز پزشکی فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، شده است. او افزود علی لاریجانی بهطور علنی خواستار اعمال خشونت علیه آمریکاییها شده است.
I wrote a letter to Emory and the Georgia Composite Medical Board demanding Dr. Fatemeh Ardeshir-Larijani's removal and the revocation of her medical license.-- Buddy Carter (@RepBuddyCarter) January 22, 2026
Her father, Ali Larijani, is a senior official of the Islamic Republic of Iran who openly calls for violence against... pic.twitter.com/DOBfVXnd24
