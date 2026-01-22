همچنین: تقاضای رسمی نماینده مجلس آمریکا برای برکناری دختر علی لاریجانی

خبرنامه گویا از صحت یا سقم محتوای این ویدئو اطلاعی ندارد

با کوشش و سعی هم‌میهنان ساکن آمریکا دختر لاریجانی از کار تعلیق شد

فاطمه اردشیر لاریجانی در یک دانشگاه اشتغال به کار داشت pic.twitter.com/LIakRjX8I1 -- Leila Arya👑 (@Leila_Arya) January 22, 2026

شایعه‌ای پخش شده که گویا انگلزاده اخراج شده است. بر اساس اطلاعات من، این خبر صحت ندارد.



منبع این شایعه فردی است که در تجمع حضور داشته، ویدیوی خود را منتشر کرده و تلاش کرده بدون نقشی در سازماندهی، خود را به‌عنوان چهرهٔ این موضوع جا بزند ، اخبار فیک منتشر کرده و کلا تلاشی فرصت... https://t.co/Xzn1oCPiWr -- Sasan Nematbakhsh | ساسان نعمت بخش (@SasanATL) January 22, 2026

ایران اینترنشنال - بادی کارتر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، خبر داد که نامه‌ای به دانشگاه و هیات پزشکی ایالت جورجیا نوشته و خواستار لغو مجوز پزشکی فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، شده است. او افزود علی لاریجانی به‌طور علنی خواستار اعمال خشونت علیه آمریکایی‌ها شده است.

I wrote a letter to Emory and the Georgia Composite Medical Board demanding Dr. Fatemeh Ardeshir-Larijani's removal and the revocation of her medical license.



Her father, Ali Larijani, is a senior official of the Islamic Republic of Iran who openly calls for violence against... pic.twitter.com/DOBfVXnd24 -- Buddy Carter (@RepBuddyCarter) January 22, 2026

