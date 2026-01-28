بسیاری از ایرانیان، بهویژه ایرانیان ساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سالهاست خواهان آن هستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. این مطالبه، پس از کشتار معترضان در دیماه، نقض گسترده حقوق بشر و نقش فعال سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی، بیش از پیش به یک خواست عمومی تبدیل شده است.
با این حال، اتحادیه اروپا تاکنون به دلایل حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک از برداشتن این گام خودداری کرده است. اما پس از کشتار گسترده معترضان، نشانههایی از تغییر تدریجی فضا و مواضع در اروپا دیده میشود؛ تغییری که میتواند زمینهساز یک تصمیم تاریخی باشد.
برای آنکه این خواست به نتیجه برسد، شناخت ساختار و لایههای مختلف تصمیمگیری در اتحادیه اروپا اهمیت اساسی دارد.
رأی پارلمان اروپا؛ گامی مهم اما ناکافی
در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، پارلمان اروپا با اکثریتی قاطع قطعنامهای را تصویب کرد که در آن:
- سرکوب خشونتبار معترضان در ایران محکوم شد،
- و از شورای اتحادیه اروپا خواسته شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی قدس را در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه قرار دهد.
این قطعنامه با ۵۶۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این رأی از نظر سیاسی و نمادین بسیار مهم است، اما باید تأکید کرد که پارلمان اروپا اختیار تصمیمگیری نهایی برای قرار دادن یک نهاد در فهرست تروریستی را ندارد. تصمیم اجرایی باید در نهادی دیگر، یعنی شورای اتحادیه اروپا، گرفته شود.
چرا مصوبه پارلمان اروپا بهتنهایی اجرایی نمیشود؟
ساختار تصمیمگیری در اتحادیه اروپا چندلایه است. برای آنکه قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی جنبه اجرایی و حقوقی پیدا کند، طی شدن مراحل زیر ضروری است:
یکم: تصمیم در شورای اتحادیه اروپا
تصمیم رسمی باید در شورای اتحادیه اروپا اتخاذ شود؛ شورایی متشکل از وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو.
در حوزه سیاست خارجی، امنیت و تحریمها، این شورا معمولاً باید با اتفاق آرا تصمیم بگیرد. به بیان دیگر، مخالفت حتی یک کشور میتواند کل روند را متوقف کند.
دوم: نقش کمیسیون اروپا و دستگاه سیاست خارجی
پس از تصمیم سیاسی در شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و دستگاه سیاست خارجی اتحادیه وظیفه دارند آن را از نظر حقوقی تدوین و اجرایی کنند. در این مرحله، نقش مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بسیار تعیینکننده است.
در حال حاضر، مسؤول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا کایا کالاس (Kaja Kallas)، نخستوزیر پیشین استونی، است. او ریاست نشستهای سیاست خارجی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دستور جلسات را هماهنگ میکند و نقشی کلیدی در ایجاد اجماع میان کشورهای عضو ایفا میکند. از این رو، دفتر او و تیمش در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) یکی از مهمترین کانونهای اثرگذاری در این پرونده به شمار میرود.
شورای اروپا چیست و چه نقشی دارد؟
در کنار شورای اتحادیه اروپا، نهادی دیگر به نام شورای اروپا (European Council) نیز وجود دارد که نباید با آن اشتباه گرفته شود. شورای اروپا متشکل است از سران کشورها یا دولتهای ۲۷ کشور عضو (نخستوزیران یا رؤسای جمهور)، بهاضافه:
- رئیس شورای اروپا: آنتونیو کوستا (António Costa)،
- رئیس کمیسیون اروپا: اورزولا فن در لاین (Ursula von der Leyen)،
- و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: کایا کالاس (Kaja Kallas).
این شورا معمولاً چند بار در سال در بروکسل تشکیل جلسه میدهد و در شرایط بحرانی نیز نشستهای فوقالعاده برگزار میکند. شورای اروپا قانون تصویب نمیکند، اما جهتگیری سیاسی کلان اتحادیه را تعیین میکند و میتواند در موضوعات حساس سیاست خارجی، بنبستها را بشکند یا برعکس، مانع پیشرفت شود.
در موضوع سپاه پاسداران، حمایت یا مخالفت سران کشورها در شورای اروپا میتواند نقشی تعیینکننده در شکستن یا تداوم بنبست در شورای وزرای خارجه داشته باشد.
کدام کشورها هنوز مخالفاند و چرا؟
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا تاکنون از جمله کشورهایی بودهاند که با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی مخالفت کرده یا در این مسیر مانعتراشی کردهاند.
در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶، وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که کشورش اکنون از این اقدام حمایت میکند. این تغییر موضع نشاندهنده امکان جابهجایی موازنه در اتحادیه است.
فرانسه؛ مقاومت سیاسی و امنیتی
مقاومت فرانسه ریشه در چند عامل دارد: نگاه سنتی پاریس به نقش میانجیگرانه خود در خاورمیانه، نگرانی از پیامدهای امنیتی و دیپلماتیک، و استدلال حقوقی مبنی بر اینکه «سپاه یک نیروی نظامی رسمی یک دولت است».
همچنین، موضوع شهروندان دوتابعیتی فرانسوی زندانی در ایران در محاسبات سیاسی فرانسه بیتأثیر نیست.
اسپانیا؛ احتیاط حقوقی و بوروکراتیک
مخالفت اسپانیا بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، حقوقی و بوروکراتیک است: تأکید بر نبود رأی قضایی مشخص، پرهیز از تصمیمات پرهزینه سیاست خارجی، و تمایل به حرکت تنها در صورت شکلگیری اجماع قوی در اتحادیه.
چگونه میتوان مقاومت فرانسه و اسپانیا را شکست؟
ارسال ایمیل به وزرای خارجه این کشورها ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست. تجربه نشان میدهد که در کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا، افکار عمومی، رسانهها و فضای سیاسی داخلی نقشی بسیار مهمتر از مکاتبات مستقیم شهروندان خارجی دارند. از این رو، استدلالهایی که در ایمیلها و مطالب رسانهای مطرح میشود، بهتر است بر محورهای زیر متمرکز باشد:
۱. امنیت اروپا، نه فقط حقوق بشر
باید تأکید شود که سپاه پاسداران صرفاً ابزار سرکوب داخلی نیست، بلکه بازیگری فعال در بیثباتسازی منطقه و مرتبط با شبکههای شبهنظامی و عملیات فرامرزی است؛ از عملیات نظامی و دامنزدن به یهودستیزی گرفته تا پولشویی، جاسوسی و اجیر کردن باندهای جنایی، از جمله در کشورهای اروپایی.
این چارچوب برای دولتهای محتاط اروپایی قانعکنندهتر است.
۲. برجستهکردن تناقض سیاست اروپایی
پرسش محوری این است: چگونه اتحادیه اروپا ادعای مبارزه با تروریسم دارد، اما نهادی با چنین سابقهای از خشونت و سرکوب را مستثنا میداند؟ بهویژه آنکه همین نهاد نقش محوری در گروگانگیری شهروندان اتحادیه اروپا در ایران دارد.
این تناقض برای رسانهها و افکار عمومی بسیار حساس و اثرگذار است.
۳. تمرکز بر رسانهها و نخبگان
در مورد فرانسه و اسپانیا، مؤثرترین مسیر شامل ارتباط هدفمند با رسانههای جریان اصلی، روزنامهنگاران شناختهشده، تحلیلگران سیاست خارجی و نخبگان دانشگاهی است. زمانی که این موضوع به بحثی داخلی در این کشورها تبدیل شود، فشار سیاسی بر دولتها بهمراتب افزایش خواهد یافت.
ایرانیان چه اقداماتی میتوانند انجام دهند؟
ارسال پیام و درخواستهای مستند به دفاتر زیر:
- رئیس شورای اروپا: آنتونیو کوستا
[email protected]
- رئیس کمیسیون اروپا: اورزولا فن در لاین
[email protected]
- مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: کایا کالاس
[email protected]
- رئیس پارلمان اروپا: روبرتا متسولا
[email protected]
قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا دیگر صرفاً یک مطالبه اخلاقی نیست؛ بلکه به آزمونی برای سیاست خارجی، امنیتی و اعتبار اتحادیه اروپا در عمل به ادعای مبارزه با تروریسم تبدیل شده است. موفقیت این مسیر، بیش از هر چیز، به شکستن مقاومت سیاسی در چند کشور کلیدی و تبدیل این مطالبه به فشاری مؤثر از پایین به بالا وابسته است.