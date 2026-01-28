Wednesday, Jan 28, 2026

payam.jpgپیام فاطمه شمس در شبکه اکس:

دست کثیفت برای تمام کسانی که سالها رذالت و ریاکاری‌ و دروغ‌زنی‌های تو را باور نمی‌کردند رو شده است.

شرم می‌کنم از اینکه روزگاری با تو پیوندی داشتم. پشیمانم که بهترین سال‌های عمرم‌ را وقف جنگیدن برای آزادی تو از بند همدستان خودت کردم. خودم را نمی‌بخشم بابت آن فریب بزرگ.

تو که وقتی از قاتل بودن پدرت گفتم مرا «رذل بی‌شرف» می‌خواندی. تو که بی‌شرمانه در اوج کشتار وحشیانه‌ی مردم به همان شبکه‌ی خبری رفتی که تصویر خودت را سالها پیش بر نیمکت دادگاه نمایشی نشان داده بود چون حالا منافع شخصی و خانوادگی‌ و شهوتت برای قدرت اینطور ایجاب می‌کرد و بی‌شرمانه گفتی معترضین بیگناه یک مشت «تروریست مسلّح‌»اند و با دیکتاتور جلاد «عهد» دوستی بستی. تو که در آدم‌فروشی و‌ رذالت آن روی دیگر سکّه پدر قاتلت بودی و هستی و خواهی ماند.

فاطمه شمس و محمدرضا جلایی‌پور زوج سابق فعال در حوزه‌های سیاسی و دانشگاهی هستند که نامشان به‌ویژه در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ مطرح شد.

فعالیت‌های سیاسی: هر دو از اعضای فعال گروه‌های اصلاح‌طلب و پویش «موج سوم» در حمایت از میرحسین موسوی بودند.

بازداشت و تبعید: در خرداد ۱۳۸۸، هنگام خروج از ایران، بازداشت شدند. شمس اجازه خروج یافت و به بریتانیا رفت، اما جلایی‌پور بازداشت و روانه زندان اوین شد. شمس در دوران تبعید، نامه‌های متعددی در حمایت از همسرش منتشر کرد.

جدایی: بر اساس گزارش‌های موجود، این دو از یکدیگر جدا شده‌اند. فاطمه شمس از سال ۲۰۲۰ با فرد دیگری ازدواج کرده است.

انتصاب محمدرضا جلایی‌پور (فرزند حمیدرضا جلایی‌پور) در سال ۱۴۰۳ به عنوان قائم‌مقام معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری (زیر نظر محمدجواد ظریف) در دولت مسعود پزشکیان، جدی‌ترین نشانه برای کسانی است که معتقدند او از یک منتقد بازداشتی به یک کارگزار حکومتی تبدیل شده است.

تغییر از خیابان به صندوق رأی: جلایی‌پور که زمانی در جریان اعتراضات ۸۸ بازداشت شده بود، در سال‌های اخیر به شدت علیه ایده‌ی براندازی موضع گرفته است. او معتقد است «تغییرات تدریجی» و «مشارکت در انتخابات» تنها راه پیشرفت ایران است. این دیدگاه در یادداشت‌های تلگرامی او و مصاحبه‌ها به وضوح دیده می‌شود

