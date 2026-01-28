Wednesday, Jan 28, 2026

27.jpgرادیو بین المللی فرانسه - به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست‌وزیر آلمان در جریان کنفرانس مشترکی که با همتای رومانیایی خود، ایلیه بولوژان، داشت گفت: «من متقاعد شده‌ام؛ حکومتی که تنها با توسل به خشونت عریان و ایجاد رعب و وحشت علیه مردم خود حکم می‌راند، روزهایش به شماره افتاده‌است».

او هم‌چنین گفت که ادامۀ حیات این حکومت می‌تواند «در حد چند هفته باشد» و اضافه کرد که «این رژیم هیچ مشروعیتی برای حکومت کردن بر ایران ندارد».

نخست‌وزیر آلمان ضمن حمایت از پیشنهاد ایتالیا برای قراردادن سپاه پاسداران اسلامی در فهرست تروریستی اتحادیۀ اروپا، ابراز تأسف کرد که «هنوز یک یا دو کشور در اتحادیۀ اروپا هستند که برای این طبقه‌بندی آمادگی ندارند».

قرار است روز پنج‌شنبه، کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به پیشنهاد ایتالیا، بر سر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی این اتحادیه بحث و گفت‌وگو کنند.

این سخنان در حالی اعلام می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز به تهران هشدار داد که «زمان به پایان رسیده‌است».

او که در شبکۀ اجتماعی خود تروث سوشیال این هشدار را منتشر کرد، گفت که اگر ایران توافق نکند «حملۀ بعدی بسیار بدتر خواهد بود».

در همین حال نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز در پاسخ به هشدار ترامپ اعلام کرد که در صورت حملۀ ایالات متحده به ایران «پاسخی بی‌سابقه» خواهد داد.

در بیانیۀ نمایندگی ایران در سازمان ملل که در شبکۀ اجتماعی ایکس منتشر شده‌، آمده‌است: «ایران آمادۀ گفت‌وگو بر پایۀ احترام و منابع متقابل است، اما اگر تحت فشار قرار گیرد، پاسخی خواهد داد که پیش از این دیده نشده‌است».

