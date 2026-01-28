ایران اینترنشنال - امیر آویوی، از فرماندهان سابق ارتش اسرائیل، گفت ممکن است اسرائیل پیش از آمریکا به ایران حمله کند.

او با اشاره به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی گفت: «این هدف چند ماه پیش مطرح نبود، اما همه‌چیز تغییر کرده است.» او افزود قاطعیت آمریکا باعث تغییر تمایل‌ها به سمت سرنگونی حکومت‌ها شده است. او همچنین با اشاره به تهدیدات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «کلید ماجرا سرنگونی حکومت ایران است» و با فروپاشی حکومت تهران، نیروهای نیابتی آن نیز فرو خواهند ریخت. این فرمانده سابق ارتش اسرائیل با اشاره به تحولات پس از آتش‌بس غزه گفت که در افکار عمومی این تصور ایجاد شده بود که جنگ پایان یافته، اما به‌گفته او این برداشت نادرست است. آویوی تاکید کرد که اسرائیل وارد دوره‌ای از ازسرگیری درگیری‌ها در همه جبهه‌ها خواهد شد و مسئله لبنان را مرتبط با آنچه اکنون درباره ایران رخ می‌دهد، دانست. او افزود اسرائیل در حال آماده‌سازی برای نبرد در ایران است و احتمال وارد شدن یک ضربه پیش‌دستانه از سوی ایران را نیز مطرح کرد. به گفته آویوی، دولت اسرائیل و سطوح بالای امنیتی این کشور در حال هشدار دادن به ایران هستند.