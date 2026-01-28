Wednesday, Jan 28, 2026

brothers.jpgایران اینترنشنال - براساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حمید و وحید ارزانلو، دو برادر کارآفرین و از فعالان شناخته‌شده صنعت مبلمان ایران که از نظر مالی وضع خوبی داشتند و ثروتمند محسوب می‌شدند، در جریان انقلاب ملی ایرانیان به دست ماموران حکومتی کشته شدند.

نا بر این اطلاعات، شامگاه جمعه ۱۹ دی‌ماه و در جریان تیراندازی ماموران حکومتی در منطقه تهرانپارس، حمید ارزانلو بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر به‌شدت مجروح شد. برادرش، وحید، به کمک او شتافت که با شلیک دو گلوله به ناحیه گردن هدف قرار گرفت.

وحید و حمید ارزانلو بعدتر به‌دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست دادند.

در مراسم خاکسپاری این دو برادر، کیومرث ارزانلو، برادر دیگرشان، از حاضران خواست که اگر راه برادرانش را درست می‌دانند، برای آنان کف بزنند و حاضران در مراسم هم دو برادر ارزانلو را تشویق کردند.

به گفته منابع نزدیک به خانواده ارزانلو، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر این دو برادر بیش از یک میلیارد تومان از خانواده دریافت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حمید و وحید ارزانلو از روزهای آغاز اعتصابات در بازار مرکزی تهران، حضوری فعال در همراهی و سازماندهی اعتصاب داشتند و در منطقه دلاوران تهران، نقش مؤثری ایفا کردند.

اعتصاب گسترده ۱۷ دی‌ماه در بازار مبل دلاوران، با پیگیری مستقیم این دو برادر شکل گرفت و به یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های آن روزها در شرق تهران تبدیل شد.

منابع نزدیک به خانواده گفتند این دو برادر شامگاه ۱۸ دی‌ماه نیز از نخستین ساعات، در کف خیابان و در کنار معترضان حضور داشتند.

حمید و وحید ارزانلو از مالکان و مدیران شرکت «آیسا مبل کیان» بودند. مجموعه‌ای خانوادگی متعلق به شش برادر ارزانلو که فعالیت خود را حدود ۲۰ سال پیش از یک کارگاه کوچک آغاز کرد و به یکی از برندهای شناخته‌شده صنعت مبلمان ایران تبدیل شد.

این مجموعه در اوج فعالیت خود، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای دست‌کم یک‌هزار نفر اشتغال‌زایی کرده و حدود ۲۰۰ نیروی کار مستقیم داشته است.

آیسا مبل حدود ۳۰ شعبه و نمایندگی در سراسر ایران از جمله اصفهان، تهران، شیراز، قم، مشهد و یزد دارد و نمایشگاه اصلی آن در بلوار دلاوران تهران است.

این دو برادر که از خانواده‌ای کارگری و ساکن محله خاک‌سفید تهران بودند، به‌عنوان چهره‌هایی خودساخته، خوش‌نام و مردمی، در صنعت مبلمان ایران شناخته می‌شدند.

به گفته فعالان این صنف، نام خانواده ارزانلو برای بسیاری از فعالان بازار مبلمان در مناطقی چون دلاوران، یافت‌آباد، کمرد و همچنین در شهرهای مختلف ایران، شناخته‌ شده است.

وحید ارزانلو، متولد ۱۳۶۱، مدیر طراحی و دیزاین مجموعه آیسا مبل بود. او پدر سه فرزند خردسال بود: یک پسر نوجوان حدودا ۱۵ ساله و دو فرزند دوقلو.

حمید ارزانلو که از وحید بزرگ‌تر بود، متاهل و پدر دو فرزند خردسال بود و مدیریت فروش نمایشگاه‌های بزرگ آیسا مبل در تهران، شامل دست‌کم شش نمایشگاه اصلی را بر عهده داشت.

مادر این دو برادر، زنی حدودا ۶۸ ساله، اکنون به جمع خانواده‌های دادخواه پیوسته است.

قتل حمید و وحید ارزانلو، روایت رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی را در مورد محدود بودن اعتراضات به مطالبات صرفا معیشتی، به چالش می‌کشد.

حضور این دو برادر در کنار عده بسیاری از دیگر معترضان، نشان داد هر چند موضوع معیشت موتور محرکه اعتراضات بود، اما دلیل اصلی انقلاب ملی مردم ایران نبود.

برادران ارزانلو کشته شدند در حالی که نه از سر فشار معیشت، بلکه با دغدغه میهن، آزادی و آینده ایران به خیابان رفتند.

