نا بر این اطلاعات، شامگاه جمعه ۱۹ دی‌ماه و در جریان تیراندازی ماموران حکومتی در منطقه تهرانپارس، حمید ارزانلو بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر به‌شدت مجروح شد. برادرش، وحید، به کمک او شتافت که با شلیک دو گلوله به ناحیه گردن هدف قرار گرفت.

وحید و حمید ارزانلو بعدتر به‌دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست دادند.

در مراسم خاکسپاری این دو برادر، کیومرث ارزانلو، برادر دیگرشان، از حاضران خواست که اگر راه برادرانش را درست می‌دانند، برای آنان کف بزنند و حاضران در مراسم هم دو برادر ارزانلو را تشویق کردند.

بنا بر گزارش‌ها و ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، خاکسپاری وحید و حمید ارزانلو، برادرانی که ۱۹ دی‌ماه در تهرانپارس کشته شدند، برگزار شد. حاضران در این مراسم، این دو جاویدنام «انقلاب ملی ایرانیان» را با کف‌زدن تشویق کردند. pic.twitter.com/GB7nZGfps2 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 21, 2026

به گفته منابع نزدیک به خانواده ارزانلو، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر این دو برادر بیش از یک میلیارد تومان از خانواده دریافت کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حمید و وحید ارزانلو از روزهای آغاز اعتصابات در بازار مرکزی تهران، حضوری فعال در همراهی و سازماندهی اعتصاب داشتند و در منطقه دلاوران تهران، نقش مؤثری ایفا کردند.

اعتصاب گسترده ۱۷ دی‌ماه در بازار مبل دلاوران، با پیگیری مستقیم این دو برادر شکل گرفت و به یکی از بزرگ‌ترین اعتصاب‌های آن روزها در شرق تهران تبدیل شد.

منابع نزدیک به خانواده گفتند این دو برادر شامگاه ۱۸ دی‌ماه نیز از نخستین ساعات، در کف خیابان و در کنار معترضان حضور داشتند.

حمید و وحید ارزانلو از مالکان و مدیران شرکت «آیسا مبل کیان» بودند. مجموعه‌ای خانوادگی متعلق به شش برادر ارزانلو که فعالیت خود را حدود ۲۰ سال پیش از یک کارگاه کوچک آغاز کرد و به یکی از برندهای شناخته‌شده صنعت مبلمان ایران تبدیل شد.

این مجموعه در اوج فعالیت خود، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای دست‌کم یک‌هزار نفر اشتغال‌زایی کرده و حدود ۲۰۰ نیروی کار مستقیم داشته است.

آیسا مبل حدود ۳۰ شعبه و نمایندگی در سراسر ایران از جمله اصفهان، تهران، شیراز، قم، مشهد و یزد دارد و نمایشگاه اصلی آن در بلوار دلاوران تهران است.

این دو برادر که از خانواده‌ای کارگری و ساکن محله خاک‌سفید تهران بودند، به‌عنوان چهره‌هایی خودساخته، خوش‌نام و مردمی، در صنعت مبلمان ایران شناخته می‌شدند.