میرحسین موسوی خواستار تغییر حکومت در ایران شد

یورونیوز - میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر ایران و رهبر جنبش سبز، در بیانیه‌ای ضمن حمله به رهبران جمهوری اسلامی، از آنها خواسته از قدرت کنار روند و رفراندوم قانون اساسی برگزار شود.

اقای موسوی در این بیانیه با اشاره به کشتار معترضان که او آن‌را «هولناک و سیاه» نامیده می‌افزاید: «خانه‌ها عزادارند، کوچه‌ها عزادارند، شهرها عزادارند.»

موسوی که بیش از ۱۵ سال است در حبس خانگی به سر می‌برد در ادامه با اشاره به اینکه مردم با چه زبانی باید بگویند این نظام را نمی‌خواهند می‌افزاید: «مردم دیگر دروغ‌هایتان را باور نمی‌کنند. دیگر بس است. این بازی به پایان رسید. ستم‌ها دامن‌تان را گرفت.»

آقای موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته است: « پس از سال‌ها تصاعدِ شدتِ سرکوب، این فاجعه‌ای است که تا دهه‌ها، بلکه سده‌ها، از آن یاد خواهد شد. و رودخانه‌ای از خونِ گرمِ محرومان که در دی‌ماه سرد بر زمین به جریان افتاد، تا مسیر تاریخ را تغییر ندهد، از جوشش باز نخواهد ایستاد.»

موسوی که حاضر نشد نتایج انتخابات شبهه‌برانگیز سال ۸۸ را بپذیرد در ادامه می‌نویسد«آن زمان که علیه ملت خویش لباس رزم می‌پوشیدید، داشتید تیشه به ریشه خویش می‌زدید. آن زمان که دلسوزان مردم را سر می‌کوبیدید و اجازه کمترین سخنِ حقی در دفاع از حقوق انسان‌ها نمی‌دادید، داشتید برای مداخلهٔ خارجی فرش قرمز می‌انداختید. آن زمان که برای نشنیدن نصایح دلسوزان انگشت در گوش می‌گذاشتید، داشتید با جهالت، گران‌بهاترین فرصت‌های‌تان را از دست می‌دادید. نوبت شما هم آمد. از شما نیز جز داستانی باقی نماند»

میرحسین همچنین اضافه کرده که ملت دیگر چاره‌ای جز اعتراض مجدد تا رسیدن به نتیجه ندارد و حکومت دیگر نمی‌تواند آنچه او «فاجعه ۱۸ و ۱۹ دی» خوانده را تکرار کند.

او در ادامه توصیه کرده تفنگ‌ها را به زمین بگذارند و از قدرت کناره بگیرند تا ملت، این سرزمین را به آزادی و آبادی برساند.

او در خصوص آینده ایران و برگزاری رفراندوم جدید اینگونه می‌نویسد: «مسیری که این همراهِ کوچکِ مردم برای این منظور پیشنهاد می‌کند، برگزاری رفراندوم قانون اساسی با تشکیل جبهه‌ای فراگیر، متشکل از همه سلایق ملی، بر اساس سه اصلِ عدمِ مداخله خارجی، نفیِ استبدادِ داخلی و گذارِ دموکراتیکِ مسالمت‌آمیز است؛ زیرا استقرار صلح و امنیت پایدار و نجات کشور از شرِ استبدادِ حاکم، بر مبنای خواست و ارادهٔ ملت، تنها به دست مردم و بدون مداخلهٔ خارجی امکان دارد.»