khamterror.jpgایران اینترنشنال - یک مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) معتقد است در صورت ادامه تشدید تقابل واشینگتن و تهران گزینه محتمل، ترور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از طریق عملیات مشترک با اسرائیل خواهد بود.

هم‌زمان با افزایش لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، علیه جمهوری اسلامی و تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، اندرو بوستامانته، افسر سابق عملیات مخفی سیا، در گفت‌وگو با وب‌سایت دیلی اکسپرس بریتانیا که پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، از طرحی موسوم به «تاج خار» سخن گفت. طرحی که به گفته او می‌تواند با هدف حذف رهبر جمهوری اسلامی اجرا شود.

تشدید تنش‌ها میان واشینگتن و تهران

اظهارات این مامور پیشین سیا در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ، چهارشنبه هشدار داد «زمان در حال تمام شدن است» و جمهوری اسلامی باید برای دستیابی به «توافقی بدون سلاح هسته‌ای» پای میز مذاکره بیاید.

ترامپ تاکید کرد که حمله بعدی ایالات متحده «بسیار شدیدتر» از حمله تابستان گذشته خواهد بود؛ حمله‌ای که طی آن، ارتش آمریکا سه سایت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد.

در واکنش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد نیروهای ایران «با انگشت روی ماشه» آماده پاسخ «فوری و قدرتمند» هستند.

بوستامانته در این گفت‌وگو تاکید کرد که سناریویی مشابه مداخله آمریکا در ونزوئلا درباره ایران قابل تکرار نیست، اما واشینگتن همچنان ابزارهایی برای تغییر رفتار یا ساختار قدرت در تهران در اختیار دارد.

در این رابطه سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داد که پس از بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوها میان واشینگتن و تهران درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، ترامپ در حال بررسی گزینه حمله گسترده به حکومت ایران است.

نقش احتمالی اسرائیل در سناریوی «تاج خار»

این افسر پیشین سیا گفت شرایط ایران با پرونده ونزوئلا تفاوت دارد و گزینه بازداشت خامنه‌ای به‌دلیل هزینه‌های عملیاتی و پیامدهای سیاسی آن در اولویت نیست.

به گفته او، بازداشت رهبر جمهوری اسلامی مستلزم حضور مستقیم و آشکار نیروهای نظامی آمریکا در خاک ایران است. اقدامی که به باور او از نظر راهبردی غیرضروری و پرهزینه تلقی می‌شود.

بوستامانته تاکید کرد در چنین شرایطی، «حذف هدف» گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر، سریع‌تر و از نظر عملیاتی قابل‌کنترل‌تر از تلاش برای بازداشت است.

او افزود: «از نظر راهبردی، منطقی‌تر است که آمریکا با کشورهای دیگر منطقه، به‌ویژه اسرائیل، همکاری کند و منابع مالی، اطلاعاتی و لجستیکی در اختیار آن‌ها بگذارد تا عملیات ترور را انجام دهند.»

بوستامانته گفت در چنین سناریویی، اسرائیل می‌تواند نقش عملیاتی اصلی را ایفا کند و آمریکا در پشت صحنه باقی بماند اما در نهایت هدف اصلی آمریکا، یعنی تضعیف جمهوری اسلامی، تحقق پیدا کند.

او این رویکرد را «به‌طور هم‌زمان به سود آمریکا، اسرائیل و اروپا» دانست و گفت چنین اقدامی می‌تواند با توجه به ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

اشاره به الگوی ترور رهبر حماس

این مامور پیشین سیا در بخش دیگری از سخنانش به کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر پیشین حماس، اشاره کرد و گفت همان الگویی که در آن عملیات به کار رفت، می‌تواند درباره رهبر جمهوری اسلامی نیز اجرا شود.

بر اساس گزارش‌ها، هنیه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ در جریان سفر به تهران هدف حمله‌ قرار گرفت. حمله‌ای که سپاه پاسداران آن را شلیک موشکی از طریق ردیابی تلفن همراه توصیف کرد.

اسرائیل در آذر ۱۴۰۳ مسئولیت این ترور را تایید کرد.

بوستامانته گفت: «همان کاری که با رهبر حماس انجام شد، می‌تواند درباره خامنه‌ای نیز انجام شود.»

سخنان بوستامانته نشان می‌دهد که در محاسبات برخی محافل امنیتی آمریکا، حذف فیزیکی دیکتاتور تهران به‌عنوان گزینه‌ای «کم‌هزینه‌تر» از بازداشت او مطرح است؛ گزینه‌ای که به گفته بوستامانته، بیش از هر چیز بر همکاری واشینگتن با اسرائیل تکیه خواهد داشت.

