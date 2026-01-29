هم‌زمان با افزایش لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، علیه جمهوری اسلامی و تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، اندرو بوستامانته، افسر سابق عملیات مخفی سیا، در گفت‌وگو با وب‌سایت دیلی اکسپرس بریتانیا که پنج‌شنبه ۹ بهمن منتشر شد، از طرحی موسوم به «تاج خار» سخن گفت. طرحی که به گفته او می‌تواند با هدف حذف رهبر جمهوری اسلامی اجرا شود.

تشدید تنش‌ها میان واشینگتن و تهران

اظهارات این مامور پیشین سیا در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ، چهارشنبه هشدار داد «زمان در حال تمام شدن است» و جمهوری اسلامی باید برای دستیابی به «توافقی بدون سلاح هسته‌ای» پای میز مذاکره بیاید.

ترامپ تاکید کرد که حمله بعدی ایالات متحده «بسیار شدیدتر» از حمله تابستان گذشته خواهد بود؛ حمله‌ای که طی آن، ارتش آمریکا سه سایت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد.

در واکنش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد نیروهای ایران «با انگشت روی ماشه» آماده پاسخ «فوری و قدرتمند» هستند.

بوستامانته در این گفت‌وگو تاکید کرد که سناریویی مشابه مداخله آمریکا در ونزوئلا درباره ایران قابل تکرار نیست، اما واشینگتن همچنان ابزارهایی برای تغییر رفتار یا ساختار قدرت در تهران در اختیار دارد.

در این رابطه سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داد که پس از بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوها میان واشینگتن و تهران درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، ترامپ در حال بررسی گزینه حمله گسترده به حکومت ایران است.

نقش احتمالی اسرائیل در سناریوی «تاج خار»

این افسر پیشین سیا گفت شرایط ایران با پرونده ونزوئلا تفاوت دارد و گزینه بازداشت خامنه‌ای به‌دلیل هزینه‌های عملیاتی و پیامدهای سیاسی آن در اولویت نیست.

به گفته او، بازداشت رهبر جمهوری اسلامی مستلزم حضور مستقیم و آشکار نیروهای نظامی آمریکا در خاک ایران است. اقدامی که به باور او از نظر راهبردی غیرضروری و پرهزینه تلقی می‌شود.