Friday, Jan 30, 2026

صفحه نخست » حمایت از رژیم به سبک آنکارا!

turkeyaraqchi.jpgوزیر خارجه ترکیه: امیدواریم آمریکا به ایران حمله نکند؛ رایزنی با آمریکا ادامه دارد

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت دولت ترکیه امیدوار است ایالات متحده به ایران حمله نکند. او افزود موضع این کشور جلوگیری از هرگونه درگیری در منطقه است. فیدان گفت روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، گفت‌وگو کرده و رایزنی با مقام‌های آمریکایی را ادامه خواهد داد.

نه محکوم می‌کنیم، نه حمایت؛ فقط امیدواریم

خبرنامه گویا - در دیپلماسی، لحن همه‌چیز است. وقتی قرار است «حمایت» کنی، محکوم می‌کنی، می‌ایستی، هزینه می‌دهی. اما وقتی نمی‌خواهی کنار طرف بایستی، واژه‌ها سرد می‌شوند و دعا جای موضع را می‌گیرد. جمهوری اسلامی امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است: جایی که حتی نزدیک‌ترین‌ها هم حاضر نیستند نام حمایت را به زبان بیاورند.

اظهارات وزیر خارجه ترکیه نمونه روشن این وضعیت است. نه یک «محکوم می‌کنیم»، نه یک «در کنار ایران هستیم». فقط این جمله خنثی و حساب‌شده: «امیدواریم آمریکا به ایران حمله نکند». این جمله نه دفاع است، نه همراهی؛ فقط اعلام فاصله است. پیامش روشن است: آنکارا دیگر نمی‌خواهد هزینه رژیمی را بدهد که به یک بار سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.

وقتی یک دولت می‌گوید «امیدواریم حمله نشود»، یعنی مسئولیتی قبول نمی‌کند. یعنی اگر حمله شد، ما کنار شما نخواهیم بود. یعنی جمهوری اسلامی حتی برای همسایه‌ای که سال‌ها از «روابط راهبردی» حرف می‌زد، دیگر ارزش ریسک ندارد.

تلخی ماجرا آن‌جاست که همین مقام ترکیه هم‌زمان تأکید می‌کند «رایزنی با آمریکا ادامه دارد». این دیگر دیپلماسیِ حمایت نیست، دیپلماسیِ فاصله‌گذاری است. جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دوستانش هم برایش بیانیه نمی‌دهند؛ فقط مسیر فرارشان را تنظیم می‌کنند.

مطلب قبلی...
roostayee.jpg
چه بلایی قرار است بر سر سپاه بیاید
مطلب بعدی...
28.jpg
توییت خونین فرشته صادقی روزنامه نگار حکومتی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar30.jpg
عماد خاتمی پسر محمد خاتمی همراه همسرش سارا عبدالهی ساکن هانوفر
one30-1.jpg
فائزه هاشمی در مراسم بزرگداشت اشرف بروجردی
oholic30.jpg
با مصرف این ویتامین محال است دیابت بگیرید
daily30-1.jpg
روحیه دادن نماینده خامنه ای به سرکوبگران در بیمارستان
goftar30-1.jpg
فرقه آخرالزمانی با رهبر منحرفی که روی پیروانش جراحی‌های مرگبار انجام می‌داد
goftar29-1.jpg
زنان و پروپاگاندا رژیم جنایتکار تهران
one29.jpg
هدی کتان (هدی بیوتی ) با طرفداری از جمهوری اسلامی خشم ایرانیان را برانگیخت

از سایت های دیگر

بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
flagbanner.gif
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
one29-1.jpg
سالار عبدو نویسنده و استاد نویسندگی خلاق و فرزند علی عبدو موسس باشگاه پرسپولیس که اموالش مصادره شد
oholic3-1.jpg
حقایق ناشناخته درباره نمک

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy