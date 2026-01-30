وزیر خارجه ترکیه: امیدواریم آمریکا به ایران حمله نکند؛ رایزنی با آمریکا ادامه دارد

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت دولت ترکیه امیدوار است ایالات متحده به ایران حمله نکند. او افزود موضع این کشور جلوگیری از هرگونه درگیری در منطقه است. فیدان گفت روز پنجشنبه با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، گفت‌وگو کرده و رایزنی با مقام‌های آمریکایی را ادامه خواهد داد.

نه محکوم می‌کنیم، نه حمایت؛ فقط امیدواریم

خبرنامه گویا - در دیپلماسی، لحن همه‌چیز است. وقتی قرار است «حمایت» کنی، محکوم می‌کنی، می‌ایستی، هزینه می‌دهی. اما وقتی نمی‌خواهی کنار طرف بایستی، واژه‌ها سرد می‌شوند و دعا جای موضع را می‌گیرد. جمهوری اسلامی امروز دقیقاً در همین نقطه ایستاده است: جایی که حتی نزدیک‌ترین‌ها هم حاضر نیستند نام حمایت را به زبان بیاورند.

اظهارات وزیر خارجه ترکیه نمونه روشن این وضعیت است. نه یک «محکوم می‌کنیم»، نه یک «در کنار ایران هستیم». فقط این جمله خنثی و حساب‌شده: «امیدواریم آمریکا به ایران حمله نکند». این جمله نه دفاع است، نه همراهی؛ فقط اعلام فاصله است. پیامش روشن است: آنکارا دیگر نمی‌خواهد هزینه رژیمی را بدهد که به یک بار سیاسی و امنیتی تبدیل شده است.

وقتی یک دولت می‌گوید «امیدواریم حمله نشود»، یعنی مسئولیتی قبول نمی‌کند. یعنی اگر حمله شد، ما کنار شما نخواهیم بود. یعنی جمهوری اسلامی حتی برای همسایه‌ای که سال‌ها از «روابط راهبردی» حرف می‌زد، دیگر ارزش ریسک ندارد.

تلخی ماجرا آن‌جاست که همین مقام ترکیه هم‌زمان تأکید می‌کند «رایزنی با آمریکا ادامه دارد». این دیگر دیپلماسیِ حمایت نیست، دیپلماسیِ فاصله‌گذاری است. جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دوستانش هم برایش بیانیه نمی‌دهند؛ فقط مسیر فرارشان را تنظیم می‌کنند.