پوریا زراعتی: کارشناس تلویزیون رژیم به سپاه پیشنهاد می‌ده جنگ شروع شد پیاده برن کویت و زرادخانه‌های امریکا رو خالی کنن برگردن، بعدش تنگه‌ی هرمز رو ببندن و بعد خود ترامپ رو بزنن.

پلن زیبایی نیست؟

