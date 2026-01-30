پوریا زراعتی: کارشناس تلویزیون رژیم به سپاه پیشنهاد می‌ده جنگ شروع شد پیاده برن کویت و زرادخانه‌های امریکا رو خالی کنن برگردن، بعدش تنگه‌ی هرمز رو ببندن و بعد خود ترامپ رو بزنن.

پلن زیبایی نیست؟