فرزانه روستایی

یک ساعت پیش در شبکه ایکس نوشتم دور نیست روزی که انگشت سبابه همه تک تیراندازان سپاه و تک تیراندازان بسیج و تک تیراندازان یگان ویژه را قطع کنیم برای عزادار کردن مادران و سیاه پوش کردن محله ها و برای جنایت علیه بشریت و به خاک و خون کشیدن خیابان های شعر و عشق و فرهنگ در تهران.

یکی از اساتید دوران تحصیل بی درنگ برایم نوشت اگر این ها را بترسانیم شکاف های درونی شان ترمیم می شود و بیشتر مقاومت می کنند. مسئولیت آینده ایران بر شانه تک تک ما سنگینی می کند که با بختک سنگین، فاسد، و فراگیر مافیای سپاه چه کنیم و اینکه آیا اساسا می شود بدون هزینه های سنگین از این دوران گذار گذشت!



نسل تازه به دوران رسیده ای که سپاه از آنها ساخته شد و پس از جنگ با عراق، ده سالی را با خاطرات دفاع مقدس روزگار گذراندند چه زود دزد سرکوبگر و شکنجه گر شدند! چه زود جان آدم ها برایشان هیچ شد ! و چه زود از قاچاق نفت و گاز تا تجارت مواد مخدر برایشان مباح شد. آنها همه چیز خرید و فروش می کنند و هیچ مرزی ندارند. از راه انداختن چلوکبابی و ساختن بندر قاچاق نفت گرفته تا بازار بورس و کارچاق کنی معاملات بخش خصوصی. آنها قوی ترین شامه را در میان همه موجودات دارند برای استشمام بوی دلار در حجم های میلیاردی.

مافیای سپاه آنچنان بر همه مبادی ورودی و خروجی پول و ثروت در مملکت چنگال انداخته است که برای از کار انداختن آن باید کشور را شخم زد. با این حال، آن سپاهی که برای اختلاس و دزدی و سرکوب مورد نفرت مردم است فقط بخش کوچکی از سازمان سپاه است. بخش مهمی از سپاه بدنه ای است که مانند کارمندان ادارات هیچ ارتباط سیستماتیک با عملکرد سطوح بالا ندارند.

در هر حال، امروز سپاه از سوی اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی مورد شناسایی قرار گرفت که عواقب حقوقی سنگینی را برای این سپاه ایجاد می کند. اگر به لیست سازمان هایی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده اند نگاه کنیم می شود فهمید که سپاه چه سرطان مهلکی است. این سازمانهابه شرح زیر هستند:

داعش (ISIS)

القاعده

طالبان

جبهه النصره / هیئت تحریرالشام

حزب‌الله لبنان (کل سازمان)

حوثی‌ها (انصارالله یمن)

کتائب حزب‌الله عراق

عصائب اهل الحق

حرکت النجباء

جهاد اسلامی فلسطین

حماس

خارج از خاورمیانه

بوکوحرام (نیجریه)

الشباب (سومالی)

لشکر طیبه (پاکستان)

جماعت اسلامی اندونزی

ارتش سرخ ژاپن (قدیمی ولی هنوز در لیست)

فارک (کلمبیا)

اما آنچه که سپاه را از همه دیگر سازمان های تروریستی بدنام تر می کند این است که سپاه یک کشور بسیار ثروتمند مستفر با مردمانی با فرهنگ را به خاک سیاه نشاند و دقیقا به همین دلیل دنیا سپاه را هم پایه بوکوحرام به حساب آورد که دخترهای حوان مدارس را می ربایند تا به زور به عقد جنگجویان فلاکت زده بوکوحرام درآورند. بیشتر این دختران هرگز دیگر پیدا نشدند و کسی نمی داند چه بلایی بر سر آنها آمد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حتی در مقایسه با بوکوحرام کار بسیار کثیف تری در سوابق خود دارد و آن مشارکت در حملات شیمیایی به چند صد مدرسه دخترانه است.