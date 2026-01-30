کیهان لندن - کریستوف گشوسمان روزنامه‌نگار آلمانی در تحلیلی که ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) در روزنامه «فرانکفورتر روندشاو» منتشر شد پیش‌بینی کرده است ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن که برای اقدام احتمالی علیه جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شده، بخشی از یک عملیات پوششی فریب است و آمریکا با هواپیماهای پنهانکار B-2 مراکز وابسته به علی خامنه‌ای و زیرساخت‌های سپاه پاسداران و مراکز اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد.

در مقدمه این تحلیل آمده، دونالد ترامپ نیروی دریایی خود را در خلیج فارس مستقر می‌کند، اما خطر واقعی برای حکومت ایران از آسمان می‌آید: چگونه بمب‌افکن‌های B-2 می‌توانند رژیم را هدف قرار دهند؟ آیا واقعاً به یک درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم ملاها خواهیم رسید؟ نیروهای آمریکایی چگونه می‌توانند عمل کنند؟ ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن در حال گشت‌زنی آب‌های منطقه است و ۱۰ ناو موقعیت گرفته‌اند.

اما کارشناسان نظامی حدس می‌زنند که این ناوگان قابل مشاهده، ممکن است فقط یک عملیات فریب باشد. ضربه واقعی به جمهوری اسلامی ایران احتمالاً مثل سایه از آسمان می‌آید با همان بمب‌افکن‌های B-2 که قبلاً تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را نابود کردند.

براساس گزارش منابع اطلاعاتی، دونالد ترامپ و آمریکا بمب‌افکن‌های پنهانکار B-2 بیشتری مستقر کرده‌اند.

براساس گزارش شورای روابط خارجی در عملیات موفق «چکش نیمه‌شب» که سه سایت اتمی فردو، اصفهان و نطنز را هدف قرار داد، بمب‌افکن‌های B-2 تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی را با ۱۴ بمب Bunker-Buster نابود کردند.

براساس اطلاعات منابع نظامی، شش بمب‌افکن B-2 به عنوان طعمه به صورت نمایشی از اقیانوس آرام به سمت گوام پرواز کردند. نیروی واقعی به‌طور مخفیانه از میسوری از طریق اقیانوس اطلس حرکت کرد. تحلیل WION News نشان می‌دهد که این عملیات فریب ممکن است دوباره تکرار شود. در حالیکه ناوگان لینکلن توجه همه را به خود جلب می‌کند، بمب‌افکن‌های پنهانکار ممکن است به‌طور مخفیانه در پایگاه‌های آمریکا مانند دیگو گارسیا در اقیانوس هند فرود آیند.