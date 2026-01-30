کیهان لندن - کریستوف گشوسمان روزنامهنگار آلمانی در تحلیلی که ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) در روزنامه «فرانکفورتر روندشاو» منتشر شد پیشبینی کرده است ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن که برای اقدام احتمالی علیه جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شده، بخشی از یک عملیات پوششی فریب است و آمریکا با هواپیماهای پنهانکار B-2 مراکز وابسته به علی خامنهای و زیرساختهای سپاه پاسداران و مراکز اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد.
در مقدمه این تحلیل آمده، دونالد ترامپ نیروی دریایی خود را در خلیج فارس مستقر میکند، اما خطر واقعی برای حکومت ایران از آسمان میآید: چگونه بمبافکنهای B-2 میتوانند رژیم را هدف قرار دهند؟ آیا واقعاً به یک درگیری نظامی بین آمریکا و رژیم ملاها خواهیم رسید؟ نیروهای آمریکایی چگونه میتوانند عمل کنند؟ ناوهواپیمابر آبراهام لینکلن در حال گشتزنی آبهای منطقه است و ۱۰ ناو موقعیت گرفتهاند.
اما کارشناسان نظامی حدس میزنند که این ناوگان قابل مشاهده، ممکن است فقط یک عملیات فریب باشد. ضربه واقعی به جمهوری اسلامی ایران احتمالاً مثل سایه از آسمان میآید با همان بمبافکنهای B-2 که قبلاً تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی را نابود کردند.
براساس گزارش منابع اطلاعاتی، دونالد ترامپ و آمریکا بمبافکنهای پنهانکار B-2 بیشتری مستقر کردهاند.
براساس گزارش شورای روابط خارجی در عملیات موفق «چکش نیمهشب» که سه سایت اتمی فردو، اصفهان و نطنز را هدف قرار داد، بمبافکنهای B-2 تأسیسات هستهای زیرزمینی جمهوری اسلامی را با ۱۴ بمب Bunker-Buster نابود کردند.
براساس اطلاعات منابع نظامی، شش بمبافکن B-2 به عنوان طعمه به صورت نمایشی از اقیانوس آرام به سمت گوام پرواز کردند. نیروی واقعی بهطور مخفیانه از میسوری از طریق اقیانوس اطلس حرکت کرد. تحلیل WION News نشان میدهد که این عملیات فریب ممکن است دوباره تکرار شود. در حالیکه ناوگان لینکلن توجه همه را به خود جلب میکند، بمبافکنهای پنهانکار ممکن است بهطور مخفیانه در پایگاههای آمریکا مانند دیگو گارسیا در اقیانوس هند فرود آیند.
هشدار آمریکا درباره حمله پیشگیرانه
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تهدید را مشخص کرد: «اگر شواهدی داشته باشیم که واقعاً حملهای به نیروهای ما در منطقه انجام میگیرد، برای دفاع از پرسنل خود اقدام خواهیم کرد.» حدود ۳۰ هزار سرباز آمریکایی در هشت تا نه پایگاه مستقر هستند که همه در بُرد موشکهای ایران.
دونالد ترامپ با لحن تهدیدآمیز گفته «زمان کم است. حمله بعدی بسیار شدیدتر خواهد بود.» پیام او این است: یا درباره توافق هستهای مذاکره کنید یا شاهد تکرار عملیات «چکش نیمه شب».
بازگشت آزمایشهای هستهای: تهدید هستهای دوباره مطرح میشود
نشریه «فوربس» درباره سه هدف احتمالی حمله آمریکا به ایران مینویسد: اهداف محتمل شناسایی شدهاند مراکز رهبری وابسته علی خامنهای، تأسیسات هستهای باقیمانده و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران. برخلاف حمله اول، ترامپ این بار ممکن است مستقیماً رژیم را هدف قرار دهد. بمبافکنهای B-2 تنها هواپیماهای جهان هستند که میتوانند بمبهای سنگین Bunker-Buster را حمل کنند. این تسلیحات میتوانند ۹۰ متر سنگ و بتن را بشکنند که برای هر تأسیسات زیرزمینی در ایران کافیست.
تهران با مقاومت و ترس همزمان واکنش نشان میدهد. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تهدید کرده که «به روشی پاسخ خواهد داد که هرگز دیده نشده است». اما کارشناسان پس از خسارات سنگین جنگ ۱۲ روزه تواناییهای جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال میبرند. جنگ روانی قبلاً اثر خود را نشان داده است: ناوگان لینکلن هفتهها بدون حمله در موقعیت خود باقی میماند، وضعیتی خستهکننده برای پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران که در آمادهباش دائمی قرار دارد.
