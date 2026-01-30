Friday, Jan 30, 2026

27.jpgایندیپندنت فارسی - پس از اخراج فاطمه اردشیر لاریجانی، فرزند علی لاریجانی، از هیئت علمی دانشگاه «اموری»، موج تازه‌ای از واکنش‌ها در میان کاربران و فعالان ایرانی شکل گرفته است.

در ادامه این روند، کارزاری برای اخراج عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، از محیط‌های دانشگاهی آمریکا به راه افتاده است. جمعی از ایرانیان مقابل محل کار عیسی هاشمی حاضر شدند و با در دست داشتن پرچم‌های شیروخورشید و تصاویری از شاهزاده رضا پهلوی، علیه او و کلیت حکومت جمهوری اسلامی شعار دادند و خواستار اخراجش شدند.

عیسی هاشمی عضو هیئت علمی مدعو مدرسه شیکاگو بوده و در پردیس لس‌آنجلس ایالت کالیفرنیا فعالیت داشته است. او در دانشکده رهبری سازمانی و اقتصاد رفتاری تدریس می‌کند و حوزه فعالیتش بر رهبری، تصمیم‌گیری و رفتار انسانی در ساختارهای سازمانی متمرکز است.

معصومه ابتکار، مادر او، از چهره‌های شناخته‌شده جمهوری اسلامی است که فعالیت سیاسی‌اش از ابتدای انقلاب ۵۷ آغاز شد، از حضور در اشغال سفارت آمریکا در تهران تا تصدی مناصب کلیدی همچون ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده.

پیشینه سیاسی او همواره با انتقادهای داخلی و بین‌المللی همراه بوده و اکنون، حضور و فعالیت فرزندش در آمریکا بار دیگر توجه افکار عمومی را به تضاد میان گفتار و رفتار مسئولان جمهوری اسلامی جلب کرده است.

