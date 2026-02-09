بهلِ قصهٔ تازی و پیغوی

سخن‌گوی از رضای پهلوی!

در باره فرو ریختن شاهنشاهی ساسانیان زیاد نوشته شده است. این بررسی را نیز بخوانید، باشد که با من همدل شوید و دیگر از «فتح ایران بدست اعراب» سخن نگویید.

بر افتادن شاهنشاهی ساسانیان و نابود شدن «جامعهٔ طبقاتی» آن زمان، نه شکست نظامی ایرانیان بود و نه پیروزی عربان، بلکه نتیجهٔ انقلاب مردم ستم‌کشیدهٔ زیردست، به‌ویژه روستاییان، به رهبری پیروان «مانی و مزدک»

بود، به دشمنی زبردستان ستمگر، به‌ویژه دهگانان (دهقان = مالک ده = زمین‌دار = فئودال) و دین زرتشت (موبدان و هیربدان) که در اواخر دوران ساسانیان حکومت ایران را در دست داشتند.

جامعهٔ ساسانی جامعه‌ای بود محافظه‌کار، اشرافی و مبتنی بر نظامات و مقررات ناعادلانه. اواخر دوران ساسانی مصادف بود با جنگ‌های طولانی ساسانیان با هیاطله (هون‌ها) و روم شرقی، هم‌زمان با جنگ‌های داخلی، خشکسالی‌های مکرر و بلاهای طبیعی متعدد و قحطی شدید.

غارتگری و فساد دستگاه حاکمه، هزینه‌های سنگین و کمرشکن جنگ‌ها و تفتیش و تشدید عقاید دینی زرتشتیان از عوامل اصلی رنج بی‌حدوحساب مردمان بود که شرایط انفجاری ـ از هر جهت ـ در جامعهٔ ساسانی فراهم شده بود.

در این دوران بود که ایرانیان بیشینه به جنبش‌های مانویان و مزدکیان روی آوردند.

مانی، پیامبر ایرانی که علیه دین رسمی حکومت به پا خواست، چون تکیه‌گاه حکومت به فئودال‌ها، اشراف و مالکان بود. مانی در قبال ظلم پادشاهان، موبدان، هیربدها و هر زورگوی دیگر، برای مظلومان مقاومت در برابر ستمگران را توصیه می‌کرد. از این‌رو دین مانی توانسته بود جای خود را در قلب‌های مظلومان جامعه و ستمدیدگان باز کند (اینجا به جنبش مانویان و مزدکیان جداگانه پرداخته خواهد شد).

می‌گویند اگر بعضی پادشاهان ساسانی ـ انوشیروان ـ دادگری می‌کرد و فرمان همه‌کشی مزدک، مانی و پیروانش را نمی‌داد و ستم‌کشان ایران از هرگونه جنبش در درون ایران ناامید نمی‌شدند، به جنبش‌های بیرون ایران نمی‌گرویدند و هرگز شاهنشاهی ساسانیان به آن‌گونه برنمی‌افتاد و جامعهٔ طبقاتی زمان ساسانیان آن‌جور ریشه‌کن نمی‌شد و پای عربان بی‌تمدن و پس از آنان، پای ترکان و مغولان ویرانگر آدم‌کش به ایران باز نمی‌شد و ۹ سده، تا به‌پا خواستن شاه اسماعیل صفوی، ایران بی «حکومت ملی» نمی‌ماند.