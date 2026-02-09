در شرایطی که یک ماه از سرکوب بزرگ و تاریخی مردم ایران و کشتار هزاران نفر از معترضان در خیابان‌ها می‌گذرد، باید به این نکته باید توجه ویژه داشت که طبق اخبار رسانه‌های مستقل بازداشت معترضان در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد و تاکنون دست‌کم به ۵۰ هزار و ۲۵۱ نفر دستگیر و بازداشت شده‌اند.

افرادی که صرفا برای ابراز نظر و اعتراض به شرایط موجود به خیابان آمده‌، توسط ماموران سرکوب، دستگیر شده‌اند.

مساله نگران کننده این است که با توجه سابقه‌ای که از امنیتی سازی و انتقام گیری جمهوری اسلامی در مورد زندانیان سیاسی و بازداشتی‌های اعتراضات داریم، این افراد در خطر جدی احکام سنگین توسط حکومت قرار دارند.

به همین خاطر لازم است تمامی گروه‌های سیاسی، حقوق بشری و مجامع جهانی در این شرایط به این مساله ورود کرده، با ایستادن کنار زندانیان حافظ سلامت و جان و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان باشند.

اهمیت این مساله وقتی بیشتر می‌شود ‌که بدانیم روش انتقام گیری از زندانیان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای بسیار تلخ و طولانی دارد.

چنانکه وقتی در تابستان ۱۳۶۷ جمهوری اسلامی قطع‌نامه صلحی را پذیرفت که خمینی رهبر وقت ایران آن را معادل "نوشیدن جام زهر" دانست و به انتقام تحقیری که حکومت خود را در معرض آن می‌دید، خمینی طی یک فرمان به قوه قضاییه دستور برخورد حذفی و قتل هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.

این‌گونه بود که "کمیته مرگ" در دادگاه‌های چند دقیقه حکم اعدام هزاران زندانی را صادر کرد و تراژدی هولناک "تابستان ۶۷" را رقم زد.

اتفاق هولناکی که در جریان آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در حالی اعدام گشتند که حتی با وجود احکام ناعادلانه در سیستم قضایی حکومت اسلامی، دوران محکومیت آنان به پایان رسیده بود یا فقط احکامی در حد چند سال زندان داشتند.