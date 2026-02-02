دموکراسی و مشکل همکاری با مخالفان

اسماعیل نوری علا - خبرنامه گویا

برخی از اهل قلم در مطالب خود چنین نظر می دهند که مخالفین گوناگون رژيم اسلامی، بحای دست زدن به عملی «دموکراتیک» و اتخاد علیه این رژیم، بجان هم افتاده اند. ورخی از آنها نیز علت این وضع را در وجود ریشه‌های تمامیت‌خواهی در میان مخالفان دانسته اند. اما این نظریات مرا بی اختیار به یاد شعار خمینی گچستک می اندازد که عموم مخالفان رژیم پادشاهی را به نوعی تمامیت خواهی پنهان شده در پساپشت نظریه«همه با هم» دعوت می کرد.

اگر، در آن سال های اول انقلاب، این دعوت با رفتن مجاهدین به پاریس و تشکیل شورای ملی مقاومتی که این بار با شراکت اکثریت مخالفان رژيم اسلامی شکل گرفته بود مطرح می شد هنوز قابل فهمیدن بود. هرچند که هم خمینی، پس از قطعی شدن پیروزی اش، آن «همه» را یکجا درو کرد، و هم این «شورا»، به علت یکه تازی ها و خیانت های رهبری اش از هم فرو پاشید. در نتیجه می توان از خود پرسید که چرا، 45 سال بعد، ما هنوز در فکر اجرائی کردن همان فرمول منحوس «همه با هم» هستیم؟

اساساً من نمی دانم این فکر از کجا مطرح و به یقین تبدیل شده است که «ائتلاف گسترده و متکثر مخالفان رژيم اسلامی موجب جذب توده های مردم و مآلاً انحلال آن خواهد شد» و اساساً ه شدت نسبت به صحت عملی این نظر مشکوکم و، راست اش را بگویم، امید من آن است که «همه با هم»ی که در آن تجزیه طلب و اسلامیست و کمونیست و ملی - مذهبی با لیبرال های سکولار دموکرات گرد هم می آیند هرگز بوجود نیاید. همچنین امید دارم که بخش اعظم گروه ها بسیار متنوع موجود در میان ملت ایران (که اقلیتی از آن را البته همین تجزیه طلب ها و اسلامیست ها و کمونیست ها و ملی - مذهبی ها تشکیل می دهند) به این نتیجه رسیده باشد که پیشنهاد «همه با هم»، از جانب هر که باشد، همیشه برای فریب دادن او مطرح می شود و صلاح و فلاح او در آن است که بتواند، برای پرهیز از تمامیت خواهی استبدادی بعدی، گزینه ها را جدا جدا بشناسد و از میان آنها آنی را که با خواست او توافق بیشتری دارد انتخاب کند.

در راستای این شناخت و انتخاب، مثلاً، خود من، بعنوان به عنوان یک ایرانی تبعیدی، با تحربه کردن و دریافتن خطری که «همه با هم» در گذشته برای وطن از دست داده ام داشته، قبل از هر کاری، کوشش کرده ام که بدانم که خود دقیقا چه می خواهم و، در راستای دست یافتن به آنچه می خواهم، با چه شخص و گروهی می توانم همراه شوم.

احزاء فکر من چنین بوده اند: