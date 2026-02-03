Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » روایت مخاطبان از زنان بازداشت شده

22.jpgپیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آزار و تجاوز جنسی ماموران حکومت به برخی از زنان و دختران بازداشت‌شده در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه است که به گفته مخاطبان منجر به اقدام آن‌ها برای خودکشی شده است.

بنا بر این روایت‌ها، دو دختر نوجوان ۱۵ و ۱۷ ساله در تاریخ ۱۸ دی‌ماه در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدند. بازداشت آن‌ها در محل تجمع انجام شده و پس از آن، خانواده‌ها برای نزدیک به سه هفته هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت جسمی و روحی آن‌ها نداشتند. بنا بر اظهارات خود این دو نوجوان، آسیب‌های واردشده محدود به جراحات جسمی نبوده است.


آن‌ها اعلام کرده‌اند که در دوران بازداشت، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. این تجاوزها توسط سربازان حاضر در بازداشتگاه انجام شده است.

در روایتی دیگر از ربایش شهروندان معترض در جریان انقلاب ملی، یک زن جوان و یک نوجوان ۱۷ ساله در بازداشتگاه غیررسمی که به گفته هر دو «متعلق به سپاه پاسداران» بوده است، مورد تجاوز افراد حاضر در محل قرار گرفتند.

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


